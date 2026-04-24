Punjene paprike su jedno od onih jela koja nas uvek vraćaju kući – na mirise nedeljnih ručkova, na toplinu i na osećaj udobnosti koji samo domaća kuhinja može da pruži.

Ali ovaj recept donosi malo moderniji zaokret dobro poznatoj klasici: sočna piletina, sitno seckane pečurke i krem sir pretvaraju tradicionalnu punjenu papriku u raskošno, kremasto jelo koje mami i mirisom i izgledom.

Ova kombinacija donosi savršen balans – lagana je, ali zasitna; poznata, ali inovativna; jednostavna, a ipak dovoljno posebna da je možete poslužiti i kada želite da impresionirate goste.

Vreme pripreme:

45 minuta

Sastojci:

500 g paprika

300 g šampinjona

400 g pilećeg filea

150 g krem sira

120 g mocarele (ili drugog sira koji se lepo topi)

1 crni luk

1 čen belog luka

sveži peršun

so

biber

vegeta

malo ulja

Priprema:

1. U tiganju zagrejte malo ulja, pa dodajte sitno seckan crni i beli luk da se lagano dinstaju. Dok omekšavaju, iseckajte piletinu na sitne komade i ubacite je u tiganj. Dinstajte sve zajedno 10–15 minuta, dok meso ne omekša, povremeno mešajući da se ukusi sjedine.

2. Operite šampinjone i iseckajte ih sitno, pa ih dodajte u tiganj. Začinite solju, biberom i vegetom, pa nastavite da dinstate dok tečnost potpuno ne ispari. Kada sklonite tiganj sa ringle, umešajte krem sir i sveže iseckan peršun. Fil treba da bude gust, kremast i dobro sjedinjene teksture.

3. Rernu zagrejte na 200°C, a pleh podmažite tankim slojem ulja. Paprike operite, prepolovite i očistite od semenki, pa ih poređajte u pleh. Svaku polovinu napunite filom i preko rasporedite tanke kriške mocarele. Pecite 25–30 minuta, dok se sir ne otopi i dobije zlatnu boju.