Kada je spremanje ručka u pitanju domaćicama često ponestane ideja, ali, srećom, počelo je vreme tikvica, a s njima nikada nije dostadno. Ovo neutralno povrće se odlično uklapa uz meso, sir, sa jajima, uz pavlaku, ma gotovo uz sve.

Upravo zbog toga su nepresušan izvor inspiracije, a ovo je jedan recept koji je nastao tako što je jedna zaposlena domaćica stigla s posla, otvorila frižider i uzela iz njega samo ono što je već imala.

Nekoliko sastojaka i nastala je magija i to za manje od 15 minuta.

Recept za najlepše KAŠIKARE od mesa i tikvica

Potrebno je:

1 velika tikvica

200 g pilećeg belog mesa (mogu i pileća prsa)

100 g kačkavalja

2 jaja

malo brašna

soli po ukusu

vegeta ili neki drugi začin po želji

Priprema:

Tikvicu oljuštiti i izrendati, posoliti i ostaviti sa strane da puste vodu. Piletinu prokuvati 5 minuta, pa iseći sitno i staviti sa strane. Posle 2,3 minuta tikvice ocediti od viška vode, dobro ih stisnite rukama kako ne bi kasnije pustile vodu.

Ulupati jaja, posoliti ih malo i u to dodati meso i tikvice. Zatim dodati kačkavalj, koji ste takođe izrendali na sitno rende. Dodavati brašno i začine da se dobije smesa gušća nego ona za palačinke. Zatim tu smesu kašikom vaditi na pek papir i stavljati takozvane kašikare, jedna kašikara jedna kašika.

Osim ovakog načina možete i da svu smesu istresete u pleh i rastanjite tako da se dobije kao kora, koju ćete posle iseći na kocke i služiti.

Staviti da se peče 15 minuta na 220 stepeni u rernu. Dok se vi istuširate ili postavite sto tikvice će biti gotove, služite ih uz kiselo mleko ili neku kremastu salatu.