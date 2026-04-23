Kada je spremanje ručka u pitanju domaćicama često ponestane ideja, ali, srećom, počelo je vreme tikvica, a s njima nikada nije dostadno. Ovo neutralno povrće se odlično uklapa uz meso, sir, sa jajima, uz pavlaku, ma gotovo uz sve.
Upravo zbog toga su nepresušan izvor inspiracije, a ovo je jedan recept koji je nastao tako što je jedna zaposlena domaćica stigla s posla, otvorila frižider i uzela iz njega samo ono što je već imala.
Nekoliko sastojaka i nastala je magija i to za manje od 15 minuta.
Recept za najlepše KAŠIKARE od mesa i tikvica
Potrebno je:
- 1 velika tikvica
- 200 g pilećeg belog mesa (mogu i pileća prsa)
- 100 g kačkavalja
- 2 jaja
- malo brašna
- soli po ukusu
- vegeta ili neki drugi začin po želji
Priprema:
Tikvicu oljuštiti i izrendati, posoliti i ostaviti sa strane da puste vodu. Piletinu prokuvati 5 minuta, pa iseći sitno i staviti sa strane. Posle 2,3 minuta tikvice ocediti od viška vode, dobro ih stisnite rukama kako ne bi kasnije pustile vodu.
Ulupati jaja, posoliti ih malo i u to dodati meso i tikvice. Zatim dodati kačkavalj, koji ste takođe izrendali na sitno rende. Dodavati brašno i začine da se dobije smesa gušća nego ona za palačinke. Zatim tu smesu kašikom vaditi na pek papir i stavljati takozvane kašikare, jedna kašikara jedna kašika.
Osim ovakog načina možete i da svu smesu istresete u pleh i rastanjite tako da se dobije kao kora, koju ćete posle iseći na kocke i služiti.
Staviti da se peče 15 minuta na 220 stepeni u rernu. Dok se vi istuširate ili postavite sto tikvice će biti gotove, služite ih uz kiselo mleko ili neku kremastu salatu.
