Navikli smo da verujemo da je sve prirodno automatski i korisno, naročito kada je reč o nezi biljaka. Ljuske jaja kao "đubrivo"spadaju među najpopularnije ekološke savete, ali istina je ipak treba imati na umu da nisu svemoćne.

U svetu sobnih biljaka uvek ima mesta za eksperimente, neko koristi talog kafe, neko kore od banane, a neko pažljivo suši ljuske jaja, uveren da su pravo malo čudo za biljke.

Ideja zvuči logično i održivo, ali kako upozorava Marta Stjuart, efekat često nije ni blizu onoga što ljudi očekuju.

Da li ljuske jaja zaista pomažu?

Mogu, ali uz ograničenja. Sobne biljke rastu u kontrolisanim uslovima, bez kiše, bez bogatog mikrosveta iz prirodnog zemljišta i bez prirodnog ciklusa razgradnje. Zbog toga se ljuske jaja razlažu veoma sporo i ne obezbeđuju brzu dostupnost hranljivih materija.

Drugim rečima, nisu "instant boost" za biljke.

Šta je zapravo korisno?

Ipak, imaju nekoliko prednosti:

Izvor kalcijuma – važan za zdrav rast biljaka

Bolja struktura zemljišta – usitnjene ljuske mogu učiniti zemlju rastresitijom

Blago smanjenje kiselosti – mogu malo podići pH vrednost zemljišta

Napomena: u bašti ovaj efekat može biti primetniji, ali u saksijama je prilično slab.

Gde nastaje problem?

Glavni minus je sporost.

Kod kuće se ljuske retko razgrade dovoljno brzo da bi biljke zaista iskoristile hranljive materije. Uz to, nepravilna upotreba može izazvati

pojavu buđi (ako ostanu vlažne na površini), privlačenje štetočina, neravnotežu hranljivih materija.

Zato ih treba posmatrati kao dodatak, a ne zamenu za pravo đubrivo.

Kako ih pravilno koristiti?

Ako želite da ih uključite u negu biljaka, uradi to tako što ćete oprati i osušiti ljuske, može i u rerni oko 20 minuta, usitni ih što više, u prah ili vrlo sitne komade.

Dodajte u malim količinama, umešajte u zemlju, bez preterivanja.