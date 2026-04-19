Cveće za terasu: Ove biljke cvetaju kao lude do kasne jeseni

Mnoge od nas sanjaju o onoj savršenoj, rascvetaloj oazi na balkonu, ali se često suočavamo sa istim problemom.

Posadimo biljke u proleće, a već pri prvim jačim vrelinama one klonu ili potpuno uvenu.

Zalivamo, menjamo pozicije, ali rezultat izostaje, a terasa ostaje tužna i siva.

Cveće za terasu ne mora da bude stalni izvor stresa i bačenog novca.

Postoje vrste koje su praktično neuništive, trpe i direktno sunce i povremeni zaborav sa zalivanjem, a daju raskošne cvetove.

Muškatle su kraljice balkona sa razlogom

Kada pomislimo na tradicionalne srpske terase, muškatle su prva asocijacija.

Ove biljke su pravi borci i mogu da izdrže temperature koje bi većinu drugog cveća spržile za dan.

Najbolje je birati stajaće muškatle ako imate dosta vetra, dok su puzavice idealne za ograde jer stvaraju cvetne slapove.

Da bi cvetale do novembra, samo im redovno skidajte uvele cvetove i listove.

One vole sunčane pozicije i umerenu vlagu, ali nikako ne podnose da im koren „pliva“ u vodi.

Surfinije i petunije za ljubitelje boja

Ako želite da se vaša terasa vidi sa drugog kraja ulice, surfinije su pravi izbor.

One su nešto zahtevnije od muškatli, ali je njihov efekat neprevaziđen zbog gustine cvetova.

Ključ uspeha kod surfinija je redovna prihrana jednom nedeljno đubrivom bogatim gvožđem.

Ovaj mali ritual sprečava da listovi postanu žuti i bledi, što je čest problem kod ove vrste.

Kada birate cveće za terasu, petunije su odlična alternativa jer su otpornije na gradske uslove i prašinu.

Neuništiva vinka ne poznaje toplotni talas

U poslednjih par godina, vinka je postala omiljena među ženama koje nemaju mnogo vremena za baštovanstvo.

Zovu je i „neuništiva“ jer njeni listovi ostaju tamnozeleni i sjajni čak i na 40 stepeni.

Cvetovi dolaze u beloj, roze i ljubičastoj boji i ne zatvaraju se čak ni tokom najjačeg podneva.

Vinka je savršeno cveće za terasu koja je okrenuta ka jugu ili zapadu.

Najveća prednost je što je retko napadaju štetočine, pa nećete morati da koristite hemiju.

Kako da cveće za terasu ostane zdravo

Pravilna drenaža je važnija od samog zalivanja.

Uvek stavite sloj kamenčića ili komadića stiropora na dno saksije pre nego što sipate zemlju.

Ovo omogućava korenu da diše i sprečava truljenje tokom kišnih perioda.

Zalivajte biljke isključivo rano ujutru ili kasno uveče kada se saksije ohlade.

Hladna voda na vrelu saksiju i koren može izazvati šok od kog se biljka teško oporavlja.

SAVET:

Jednom mesečno u vodu za zalivanje dodajte kašičicu običnog šećera ili malo ohlađene vode u kojoj se kuvao krompir. Ova prirodna „infuzija“ skroba i glukoze daje biljkama neverovatnu energiju za stvaranje novih pupoljaka čak i kada nastupe jesenji dani.

Koje cveće najbolje podnosi jako sunce?

Najotpornije na direktno sunce su svakako muškatle, vinke i prkos. Ove biljke su genetski prilagođene visokim temperaturama i minimalnoj vlažnosti.

Koliko često treba prihranjivati biljke u saksijama?

Tokom letnjih meseci, kada je cvetanje najintenzivnije, preporučuje se prihrana svakih 7 do 10 dana. Uvek pratite uputstvo na pakovanju tečnog đubriva kako ne biste spržili koren.

Šta uraditi ako biljke počnu da venu?

Prvo proverite vlažnost zemlje duboko unutar saksije. Ako je zemlja suva, potopite celu saksiju u kofu vode na 15 minuta, a zatim je sklonite u duboku hladovinu na par dana dok se ne oporavi.