Starinsko tradicionalno jelo sa juga, veoma popularno i u Makedoniji i Bugarskoj. Sprema se od junećeg mesa i dosta luka.

Sastojci:

500g mlevenog junećeg mesa

3 manje glavice crnog luka

1,5 kašika seckane nane

1 jaje

3-4 kašike prezli

Sos:

1 kašika brašna

1-2 kašičice mlevene crvene paprike

po ukusu so

biber i suvi biljni začin

2 glavice crnog luka

2 kašike seckane nane

2 decilitra belog vina

Uputstvo:

Sjediniti u činiji mleveno meso sa sitno seckanim crnim lukom, nanom, prezlom, jajetom i začinima. Nauljenim rukama oblikovati ćuftice veličine oraha, pa pržiti u vrelom ulju. Kad su gotove, izvaditi ih i držati na toplom.

U ulju u kom su se pržile ćuftice, dobro upržiti luk, dodati nanu, brašno i mlevenu papriku. Naliti vinom i dodati malo tople vode, da se dobije fini sos. Začiniti po ukusu. Zemljane činijice premazati tankim slojem ulja, poređati ćuftice, pa naliti sosom da ogreznu.

Pećnicu zagrejati na 250 stepeni, pa peći čomlek da suvišna voda uvri i uhvati se lepa korica. Gotovo jelo ukrasiti listićima sveže nane.

Čomlek je najbolje poslužiti sa ovčijim kiselim mlekom.