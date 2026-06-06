Belmuž je jelo snažnog karaktera i skromnih sastojaka. Pravi se od mladog (najčešće kravljeg ili ovčijeg) sira koji se, na blagoj vatri, pretapa dok ne postane svilenkast, a zatim se postepeno umešava kukuruzno brašno. Tajna je u strpljenju i ritmičnom mešanju, jer se tako postiže elastična, glatka tekstura. Tradicionalno se poslužuje odmah, dok je toplo, uz kiselo mleko ili jogurt.

Osnovni odnos:

1 kg mladog sira

400–500 g kukuruznog brašna

so po ukusu.

Priprema:

Sir zagrevajte na tihoj vatri u široj šerpi mešajući dok ne omekša i pusti masnoću. Dodajte kukuruzno brašno u kiši i neprekidno mešajte drvenom kašikom. Mešajte dok masa ne postane glatka i zrnca brašna nestanu pod kašikom (10–15 min). Posolite po ukusu i poslužite vruće uz kiselo mleko ili jogurt.

Savet: Ako je sir manje mastan, ubacite kašiku kajmaka ili kašiku putera da se dobije puniji ukus.