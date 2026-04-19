April je mesec u kojem se seju skoro sve vrste cvća. Sredite leje tako što cete ih ocistiti od lišca i sasušenih grancica, a potom prekopati. Ovaj mesec idealan je za sadnju biljaka, kako biste uživali u raskošnim cvetovima tokom proleca i leta.

Ako volite gladiole, koje će cvetati od juna do septembra, sada je vreme da se pozabavite njima. Imajte u vidu da sve lukovice moraju dobro da se ukopaju u zemlju kako ne bi došlo do smrzavanja ili mehaničkog oštećenja prilikom okopavanja. Kad ih posadite, morate redovno da ih zalivate da se ne bi osušile. Tokom vegetacije, gladiole je neophodno redovno zalivati. Takođe, na tri do četiri nedelje potrebno je okopavanje, kao i plevljenje korova.

Dan i noć