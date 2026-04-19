Tradicionalno, šešire treba skidati u zatvorenom prostoru, posebno u nečijem domu, restoranu ili na radnom mestu, nažalost to je učenje koje se izgubilo tokom decenija. Ovo posebno važi za muškarce, iako očekivanja mogu varirati u zavisnosti od konteksta i stila.

U slučaju da ste u javnom prostoru kao što je železnička stanica, tržni centar ili hodnik sve je u redu i nije problem zadržati glavu pokrivenu. Međutim, recimo u školi i na času to nije nikako prihvatljivo, a ni dan danas se pravilo nije promenilo.

Zatim, većina verskih objekata očekuje od muškaraca da skinu kape, dok neke tradicije, uključujući judaizam i sikhizam, zahtevaju da glava bude pokrivena. Uvek je najbolje poštovati običaje prostora u kojem se nalazite. Tokom obreda poput sahrana je naročito važno otkriti glavu u znak poštovanja prema mestu i preminulom.

Istorijski gledano, naginjanje šešira ili kratko skidanje kape prilikom pozdravljanja nekoga - posebno žene ili nekoga od autoriteta - smatralo se znakom ljubaznosti. Danas, blagi dodir oboda ili jednostavno klimanje glavom nosi istu tu ljubaznu nameru.

Za žene i decu su pravila malo drugačija

Tradicionalno, ženama je bilo dozvoljeno da nose šešire i kape u zatvorenom prostoru, uključujući verske prostore ili formalne prilike kao što su venčanja. Uz to rečeno, veliki deo ovog bontona evoluirao je iz starijih društvenih normi koje ne odražavaju uvek današnje vrednosti, tako da je za većinu modernih nosilaca to jednostavno pitanje ličnog stila i konteksta. Ne treba zloupotrebljavati ovu slobodu, shodno tome kačketi se mogu smatrati nepoštovanjem prostora i treba ih skinuti u ovim prilikama, zaista ne idu uz mesto ni sa estetske strane.