16. aprila 1346. godine, srpski kralj Dušan Stefan Nemanjić je krunisan za kralja. Taj svečani čin odigrao se u Skoplju, a krunisao ga je prvi srpski patrijarh Joanikije.

Dušan je u trenutku krunisanja imao 19 godina, što znači da je on najmlađi kralj u istoriji Srbije. Narednih 25 godina njegove vladavine, Srbija će imati izlaz na 3 mora i biti jedna od najjačih kraljevstva u to vreme .

Da bi došao na vlast, Dušan je morao da ubije oca i priča se kako ga je prvo utamničio, pa potom otrovao. U momentu smrti Stefan Dečanski je imao 50 godina i živeo je Zvečanu.

Kako smo od "tri mora" došli do "tri Morave"

Car Dušan “Silni” kako ga danas zovemo, bio je sve ono što je srpska vlastela čekala vekovima – sposoban, hrabar i odlučan. Dao im je priliku da osvajaju, šire se i donose ratni plen. Zato i ne čudi što je najveći broj srpskog plemstva, nezadovoljan popustljivom politikom prema Bugarskoj i Vizantiji , u sukobu Dušana i njegovog oca, tadašnjeg kralja Stefana Dečanskog, stao na stranu mladog kraljevića.

Pod Dušanovom vlašću, srpski uticaj je proširen do obala Egejskog mora i Svete Gore . Za vreme najvećeg teritorijalnog osvajanja, srpska država se prostirala na teritorijama današnje Crne Gore, Makedonije, Bugarske, Grčke, Albanije, delovima Hrvatske, Bosne i Hercegovine i naravno, Srbije. Ili, ukupno preko 250.000 kilometara kvadratnih prostora na kome su živeli Srbi, Bugari, Grci …

Kada se na Uskrs, 16. aprila 1346. godine u Skoplju proglasio za cara, titula Dušana Nemanjića je glasila: “Stefan u Hristu Bogu blagoverni car svima Srbima i Grcima, i stranama bugarskim, i celome Zapadu, Pomorju, Frugiji i Arbanasima”.

Ova velika država se prostirala od Dunava na severu do Korintskog zaliva na jugu. Granica na zapadu bilo je Jadransko, a na istoku Egejsko more.

Nastojeći da se u svemu ponaša kao vizantijski carevi koji su bili uzor celom hrišćanstvu, Stefan Dušan je razvio i široku zakonodavnu delatnost. Dušanov zakonik donet 1349. i dopunjen 1354. godine vrhunac je ovih nastojanja. Zakon je usvojen sa ciljem da se država uredi propisima koji bi važili za celo carstvo i podjednako za sve podanike.

Ženidba Dušanova i kako je izabrao ženu za sebe "na neviđeno"

Godinu dana nakon krunisanja, Dušanu je trebala žena. U to vreme, sa svojih 20 godina on je bio stari neženja. On je tražio sebi ženu koja će biti dovoljno visprena da stane rame uz rame sa njim.

Jelena je bila bugarska princeza, sestra bugarskog cara Jovana Kantakuzina, i srpska carica, žena cara Dušana.