Malo poznate navike i svakodnevne anegdote iz doma Iva Andrića, otkrivene kroz sećanja njegove kućne pomoćnice, osvetljavaju intimnu i ljudsku stranu našeg nobelovca.

Knjiga "Ko je bio Ivo Andrić", koju je priredila Žaneta Đukić Perišić, predstavlja zbir autentičnih sećanja na Andrića iz ugla njegovih savremenika – školskih drugova, prijatelja, pisaca, diplomata, suseda, rođaka, političara i poznanika.

Jutarnji ritual

U pomenutoj knjizi postoji zapis Milosave Puzić, koja je dugo godina bila Andrićeva kućna pomoćnica.

– Svakoga jutra, morala sam gos’n Andrića da probudim tačno u osam sati, ni minut kasnije! Donela bih mu čist bademantil, sa kojim je odlazio u kupatilo. Posle jutarnjih priprema, kupanja i brijanja – čekao ga je vreo čaj. Nije imao omiljeni čaj: štaviše – insistirao je da svakog jutra pije čaj različitog ukusa – jedno je od sećanja Milosava.

Pravedan, ali strog

Andrić je bio pravedan, ali ponekad i strog, dodaje kućna pomoćnica.

– Jednom prilikom, zaboravila sam da uz ćasicu za šećer, koju sam mu servirala pored čaja, donesem kašičicu. Odmah sam to primetila i izvinila se. "Nema izvinjenja Milka, čovek mora biti sabran! Vi ste ovde da brinete o meni i baki – pa to molim vas i radite!"

Da li je gos’n Andrić kod kuće?

Milisava je detaljno i opisivala svakodnevne nobelovčeve aktivnosti.

- Pred izlazak u prvu jutarnju šetnju, koja nije trajala duže od 45 minuta, seo bi na stolicu u velikom predsoblju stana i ja bih mu pomogla da obuje cipele. Izlazio je na velika vrata. (Ja sam imala svoja mala vrata, za poslugu, i koristila sam isključivo njih). Dok je gos’n Ivo šetao, pravila sam ručak i obavezno sveže ceđeni sok – koji je pio po povratku. Tokom prepodneva, Andrić je satima sedeo u sobi i radio. Tada je obično dolazila Vera Stojić, koja mu je pomagala (prim. aut. Stojićeva je bila dugogodišnji Andrićev lični sekretar, kasnije i izvršilac njegovog testamenta i prvi upravnik Zadužbine Ive Andrića, koju je vodila da svoje smrti, decembra 1988. godine). U prepodnevnim satima, često su na vrata dolazili razni ljudi: ja sam otvarala vrata, upitala za ime i prezime i brzo trčala u radnu sobu, da proverim "da li je gos’n Andrić kod kuće"… Ako ih hoće – ja ih onda pustim.

Više puta su ga u šetnji odžeparili

Pomoćnica u svojim zapisima otkriva da se Andriću, tokom dnevnih šetnji, često događalo da bude opljačkan.

- Posle ručka, Andrić se uvek odmarao u svojoj sobi, a oko tri popodne išao u šetnju posle koje ga je opet čekao svež sok. Nekoliko puta se dogodilo da ga u šetnji odžepare. Uđe tako Andrić u kuću, presečenog sakoa ili mantila i kaže: "Milka, ja nemam ništa!" Novčanik ili dokumenta smo obično nalazili posle nekoliko dana pred kućnim vratima: kada kasnije shvate da su odžeparili nobelovca – oni mu dokumenta ili novčanik krišom donesu i ostave na prag stana.

Izuvanje zabranjeno

Zanimljiva je i anegdota vezana za izuvanje gostiju.

– Sećam se, nije davao da se gosti u našoj kući izuvaju. Jednom prilikom, u početku rada u kući Ive Andrića, zamolila sam neke goste da se izuju, bile su im prljave cipele. Andrić me je ukorio: "Aman, Milka, ne priliči da gospodin u odelu ili dama u štikli idu bez obuće, bosi, zato je svet izmislio usisivač!" – navodi Milosava Puzić.