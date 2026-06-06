Ovaj gusti preparat, koji se prvenstveno koristi u kozmetici i nezi kože i kose, može da bude veoma koristan i za biljke. Naravno, ako se upotrebljava pravilno!

Zašto ricinusovo ulje prija biljkama?

Baštovani ističu da male količine ricinusovog ulja mogu da doprinesu jačanju korena, podstaknu rast novih listova i pomognu biljkama da lakše podnesu spoljne uslove poput visokih temperatura ili manjka vlage.

Ricinusovo ulje sadrži ricinolnu (ricinoleinsku) kiselinu, vitamin E i korisne masne kiseline koje mogu pozitivno da utiču na razvoj biljaka. Kad se koristi razblaženo, ono deluje kao blagi prirodni stimulator i može da pomogne boljem razvoju korenskog sistema i da dovede do intenzivnijeg rasta listova i cvetova.

Ono pomaže biljkama i da lakše apsorbuju hranljive materije iz zemlje, kao i da budu otpornije na promene temperature i sušu.

Mnogi baštovani zato koriste ricinusovo ulje i kao prirodnu pomoć protiv štetočina u vrtu, jer njegov miris može da odbija neželjene goste poput krtica i nekih insekata.

Kako se koristi ricinusovo ulje u bašti

Iako je, dakle, korisno u održavanju biljaka, ricinusovo ulje je jako i zato ga nikada ne treba sipati direktno u zemlju ili na biljku. Uvek ga najpre razblažite vodom kako ne bi oštetilo koren vašem omiljenom cveću.

Ricinusovo ulje najbolje rezultate daje kad se koristi povremeno, kao dodatna prihrana u periodu intenzivnog rasta i cvetanja.

Prirodna prihrana za biljke od ricinusovog ulja Sastojci: 1 litar mlake odstajale vode ili kišnice

1 kašičica ricinusovog ulja

(opciono) 1 kašičica meda Priprema

U flašu sipajte vodu, dodajte ricinusovo ulje i dobro promućkajte kako bi se sastojci povezali. Ako želite dodatnu hranljivu mešavinu, možete ubaciti i malo meda, pa sve ponovo promešati.