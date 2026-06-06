Ljubitelji biljaka stalno tragaju za jednostavnim i prirodnim načinima da cveće bude bujnije, zdravije i otpornije i da se njihovi balkoni i bašte zaista istaknu u letnjim danima.
Pored dobro poznatih trikova, poput korišćenja taloga od kafe, kore banane ili ljuski od jaja, poslednjih godina se sve češće kao domaće đubrivo koristi ricinusovo ulje.
Ovaj gusti preparat, koji se prvenstveno koristi u kozmetici i nezi kože i kose, može da bude veoma koristan i za biljke. Naravno, ako se upotrebljava pravilno!
Zašto ricinusovo ulje prija biljkama?
Baštovani ističu da male količine ricinusovog ulja mogu da doprinesu jačanju korena, podstaknu rast novih listova i pomognu biljkama da lakše podnesu spoljne uslove poput visokih temperatura ili manjka vlage.
Ricinusovo ulje sadrži ricinolnu (ricinoleinsku) kiselinu, vitamin E i korisne masne kiseline koje mogu pozitivno da utiču na razvoj biljaka. Kad se koristi razblaženo, ono deluje kao blagi prirodni stimulator i može da pomogne boljem razvoju korenskog sistema i da dovede do intenzivnijeg rasta listova i cvetova.
Ono pomaže biljkama i da lakše apsorbuju hranljive materije iz zemlje, kao i da budu otpornije na promene temperature i sušu.
Mnogi baštovani zato koriste ricinusovo ulje i kao prirodnu pomoć protiv štetočina u vrtu, jer njegov miris može da odbija neželjene goste poput krtica i nekih insekata.
Kako se koristi ricinusovo ulje u bašti
Iako je, dakle, korisno u održavanju biljaka, ricinusovo ulje je jako i zato ga nikada ne treba sipati direktno u zemlju ili na biljku. Uvek ga najpre razblažite vodom kako ne bi oštetilo koren vašem omiljenom cveću.
Ricinusovo ulje najbolje rezultate daje kad se koristi povremeno, kao dodatna prihrana u periodu intenzivnog rasta i cvetanja.
Prirodna prihrana za biljke od ricinusovog ulja
Sastojci:
- 1 litar mlake odstajale vode ili kišnice
- 1 kašičica ricinusovog ulja
- (opciono) 1 kašičica meda
Priprema
U flašu sipajte vodu, dodajte ricinusovo ulje i dobro promućkajte kako bi se sastojci povezali. Ako želite dodatnu hranljivu mešavinu, možete ubaciti i malo meda, pa sve ponovo promešati.
Primena
Rastvor sipajte direktno u zemlju, oko korena biljke, a trudite se da izbegnete prelivanje preko cvetova i listova kako se ne bi oštetili nakon kontakta sa suncem.
Tokom proleća i leta je dovoljno koristiti ovu prihranu jednom mesečno za sobne i balkonske biljke, dok za cveće u dvorištu može da se primenjuje i nešto češće, otprilike na svake dve nedelje.
Kod manjih saksija su dovoljne dve do tri kašike rastvora, dok većim biljkama možete dodati najviše jednu šolju.
Biljke kojima prija ricinusovo ulje
Ricinusovo ulje je odličan izbor za prihranu cvetnica, poput muškatli, petunija, begonija i ruža, ali prija i zelenim sobnim biljkama koje sporije napreduju. Ipak, vodite računa da ne preterujete jer previše prihrane može da ima suprotan efekat i optereti biljku.
Zato je umerenost najvažnija: mala količina pravilno pripremljenog rastvora često daje mnogo bolje rezultate nego prečesto đubrenje!
Komentari (0)