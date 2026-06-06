Kada božuri završe svoju raskošnu cvetnu predstavu, grmovi mogu delovati pomalo prazno i bez života. Međutim, upravo tada počinje važan period pripreme biljke za narednu sezonu.Bez obzira na to da li božure uzgajate u svojoj bašti ili ih samo kupujete kada se pojave u prodavnicama, dobro je poznato da njihovo cvetanje traje relativno kratko. Iako je njihov raskošni izgled vredan čekanja, mnogi se nakon cvetanja pitaju kako dalje negovati biljku.

Kako negovati božure nakon cvetanja?

Nakon što cvetovi precvetaju, potrebno je ukloniti uvele cvetne glavice. Pronađite uveo cvet i odsecite stabljiku neposredno iznad prvog para zdravih listova. Važno je da ne uklanjate glavnu stabljiku niti previše lisne mase.

Božuri vole ravnomernu vlažnost zemljišta tokom cele sezone, pa i nakon cvetanja. Kada uklonite uvele cvetove, nastavite sa redovnim zalivanjem kako bi biljka ostala snažna i mogla da stvori zalihe energije za narednu godinu.

Najbolje je zalivati obilno jednom nedeljno, direktno oko korena, izbegavajući kvašenje listova. Biljkama koje rastu u saksijama biće potrebno češće zalivanje, posebno tokom toplih i suvih dana.

Kada cvetovi potpuno uvenu, božure možete blago prihraniti đubrivom sa manjim sadržajem azota, sporootpuštajućim preparatom ili kvalitetnim organskim đubrivom.

Pri tome budite oprezni da ne preterate sa prihranom i da đubrivo ne dospe direktno na lišće, jer može izazvati truljenje biljke.

Da li je potrebno orezivanje?

Pre nego što posegnete za makazama, važno je znati da božure ne treba orezivati odmah nakon cvetanja.

Potrebno je ukloniti samo uvele cvetove, uz što manje skraćivanje stabljika i listova. Tokom leta božuri stvaraju rezerve hranljivih materija u korenu, koje će im omogućiti bogato cvetanje narednog proleća. Zbog toga je važno da lišće ostane na biljci što duže, jer kroz proces fotosinteze proizvodi energiju neophodnu za razvoj novih pupoljaka.

Iako tokom leta više neće imati cvetove, njihovo zeleno lišće i dalje će krasiti baštu i doprinositi njenom izgledu. Istovremeno, biljka neumorno skuplja energiju za sledeću sezonu.

Kada je pravo vreme za orezivanje?

Jedna od najčešćih grešaka u baštovanstvu jeste prerano orezivanje božura. To što je biljka završila sa cvetanjem ne znači da je završila svoj godišnji ciklus razvoja.

Božure bi trebalo orezivati tek nakon prvih jesenjih mrazeva, kada nadzemni deo biljke prirodno počne da vene, najčešće tokom oktobra. Na taj način biljka dobija dovoljno vremena da uskladišti energiju u korenu, što će sledeće godine rezultirati zdravijim rastom i obilnijim cvetanjem.