Iako je godinama važila za sinonim za lagan i dijetalan obrok, jedna vrsta nalazi se na vrhu crne liste. Stručnjaci sve glasnije tvrde da je ovo najgora riba po zdravlje.

Sledeći put u ribarnici dobro pogledajte filete koje svi smatramo pametnim izborom.

Problem nije samo u tome gde se ova riba gaji. Prava nevolja je ono što se dešava u njenom telu pre nego što stigne u vaš tiganj.

Mnogi je kupuju deci jer nema kosti. Blagog je ukusa i veoma se lako priprema.

Ipak, iza te praktične strane krije se ozbiljan rizik. Ne dozvolite da vas zavara lep izgled fileta bez ijedne koščice.

Štetna riba u ishrani: Šta se krije u pangi

Panga ili pangasijus je postala popularna pre svega zbog niske cene.

Ima je svuda i dostupna je cele godine, pa je mnogi rado kupuju.

Ipak, uslovi u kojima se gaji čine je lošim izborom za porodični ručak.

Najveći deo pange dolazi iz azijskih reka koje su pod udarom teške industrije.

Umesto u bistroj vodi, ona često raste u bazenima punim otpada.

Upravo zato je mnogi smatraju opasnom namirnicom.

Panga kao sunđer upija zagađivače i teške metale direktno iz mulja.

Zato, pre nego što vas privuče niska cena, setite se jednog pravila. Kvalitetno meso ne može da raste u zagađenoj vodi.

U studiji objavljenoj u naučnom časopisu „Waste Management & Research“, testiranje rizika izlaganja zagađenim vodama pokazalo je prilično mračne podatke.

Kako navodi istraživanje o akumulaciji teških metala kod pange, izlaganje ribe ovakvoj sredini rezultiralo je nakupljanjem toksičnog cinka, gvožđa i hroma, uz primetna teška ćelijska oštećenja tkiva jetre.

Ovi biološki podaci jasno sugerišu da nebezbedan uzgoj direktno i neprimetno prenosi toksine na naš trpezarijski sto.

Koja je najnezdravija riba na tržištu?

Na listi najgorih izbora ubedljivo vodi pangasijus iz azijskih uzgajališta zbog teških metala.

Odmah uz nju su i krupni predatori poput sabljarke, marlina i velike kraljevske skuše.

Ove vrste lako sakupljaju otrove koji vremenom mogu ozbiljno da oštete naš nervni sistem.

Kada planirate ručak, važno je da znate jednu stvar. Svaka riba koja je puna toksina donosi telu mnogo više štete nego koristi.

Često grešimo jer mislimo da je baš svaki plod mora idealan za krvnu sliku. Nažalost, to u današnje vreme više nije pravilo.

Zašto je riba sa visokim nivoom žive toliki problem?

Osim pangasijus, ozbiljnu pretnju predstavljaju morske vrste koje dugo žive. One se hrane hiljadama manjih riba i tako sakupljaju sve njihove toksine.

Krupna tuna, koja je kod nas izuzetno popularna u konzervama, prednjači na crnim listama širom sveta.

To je tipična riba sa visokim nivoom žive. Ovaj teški metal se podmuklo taloži u vašem krvotoku i direktno udara na mozak.

Ako ovakvu ribu jedete prečesto, štetni elementi se gomilaju u telu. To kasnije može ozbiljno da oteža rad nervnog sistema.

Zato je pametnije da umesto tih velikih predatora birate sitnije vrste. To je drastično bolja opcija za vaše zdravlje.

Sitne sardine, inćuni ili domaća pastrmka su odličan izbor. One žive kratko i prosto nemaju vremena da upiju opasne količine otrova iz vode.

Izbegavanje toksične ribe u svakodnevnoj nabavci

Uspešno izbegavanje toksične ribe počinje pažljivim vizuelnim pregledom svake deklaracije u hladnjaku.

Uradite brzu proveru zemlje porekla pre nego što predate novac na kasi, jer time aktivno štitite sebe i svoje bližnje.

Uvek birajte divlju ribu ulovljenu u moru pre nego onu iz jeftinog masovnog uzgoja prepunog antibiotika.

Preskočite ogromne smrznute filete savršenog oblika bez ijedne vidljive kosti, jer su veoma često industrijski i hemijski obrađeni.

Fokusirajte se na domaće vrste iz vama poznatih ribnjaka ili se držite proverene sitne plave ribe.

Zamenite standardnu tunu iz limenke kvalitetnijim komadima plave skuše ili usoljenom sardinom u devičanskom maslinovom ulju.

Vaš redovni obrok treba da ostane izvor snage, a ne skrivena pretnja za stomak.

Zato je važno da znate koja je zapravo najgora riba po zdravlje i šta tačno donosite u svoju kuhinju.

Budite oprezni pri svakoj kupovini. Dobro proverite deklaraciju pre nego što završi u tiganju.

Da li svaka tuna ima puno žive?

Ne. Krupnije vrste poput žutoperne tune sadrže daleko više žive, dok je svetla komadić-tuna obično bezbednija opcija namenjena za umerenu sedmičnu konzumaciju.

Kako prepoznati kvalitetan riblji filet?

Pravi kvalitetan filet ima čvrstu strukturu, blag miris vode i nimalo se ne raspada pod pritiskom prsta. Izbegavajte blede komade koji mirišu na amonijak.

Da li kuvanje smanjuje nivo metala u ribi?

Nažalost ne. Nijedna termička obrada ne uništava prisutne teške metale. Oni ostaju veoma čvrsto vezani za mišićno tkivo bez obzira na višekratno pečenje.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.