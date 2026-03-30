Brojke dovoljno govore - na području Loznice je 29 verskih objekata. Mnogi su stari vekovima i kroz burna vremena i teške dane proneli su i sačuvali običaje i veru naroda iz ovih krajeva.

Mlada autorka iz Loznice Kristina Nikolić rešila je da predstavi neke od njih. U nedavno objavljenoj brošuri „Manastiri i crkve“ u izdanju Turističke organizacije Loznice mesto su pronašla dva manastira i deset crkava sa teritorije ovog grada – mesta koja plene kako svojom duhovnošću i istorijskim značajem, tako i turističkim potencijalom.

Vrednost nekih od njih prepoznala je i država. Od dvanaest predstavljenih svetinja pet je već proglašeno spomenicima kulture, a dva su u procesu zaštite koja, osim priznanja vrednosti, ova mesta duhovnosti treba i da sačuva za buduće generacije.

Manastir Tronoša

Smešten u idiličnom krajoliku, nedaleko od Tršića, manastir Tronošu su po predanju podigla braća Jugović. Trag ove legende sačuvan je u česmi koja nosi njihovo ime i koja i danas stoji nedaleko manastira, ali i u pesmi „Miloš među Latinima“ u kojoj narodni pripovedač kaže: „Da vidite lijepu Tronošu, kod Loznice na rjeci Tronoši, zadužbinu braće Jugovića“.

Iako je reč o legendi koja nema mnogo uporišta u realnosti, i zvanična istorija ovog mesta podjednako je zanimljiva. Jer, Tronoša je zapravo zadužbina Nemanjića. Manastir je počeo da gradi kralj Dragutin, a završila ga je njegova supruga Katalina početkom 14. veka.

Mnogo puta rušena i obnavljana, Tronoša je danas mesto izuzetne duhovne i istorijske vrednosti. Ovde se čuvaju mošti Svetog Stefana Tronoškog, a kako je manastir bio i mesto gde je Vuk Karadžić stekao prva znanja, u njemu možete da posetite i Muzej Vukovog ranog školovanja.

Na sve to, u Tronoši, na Veliki četvrtak, uoči Uskrsa, možete videti i jedan običaj jedinstven u Srbiji. Da li ste čuli za Ratarske sveće? Više informacija pogledajte u snimku: