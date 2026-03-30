U svetu elitne špijunaže, intriga i “pravih” tajnih agenata u kome se malo šta sa sigurnošću zna, jedno ime se ipak redovno pominje i navodi kao uzor – Duško Popov. Bio je najuspešniji špijun tokom Drugog svetskog rata, dupli agent kome su verovali i Čerčil i Hitler, i verovatni uzor za čuvenog agenta 007 Ijana Fleminga.

Za Nemce je bio “Ivan”, za Britance “Tricikl”

Rođen je u Titelu u južnoj Bačkoj, u bogatoj porodici. Živeo je u centru Beograda, ali se porodica tridesetih godina preselila u Dubrovnik. 

Pohađao je najbolje škole, a 1936. godine se obreo u Frajburgu na studijama prava. Tu je upoznao Johana (Džonija) Džebsena – čoveka koji će mu postati najbolji prijatelj, ali i zauvek promeniti život…

Duško Popov je tečno govorio italijanski, nemački, francuski i engleski jezik. Prezirao je naciste i sa zgražavanjem je gledao njihov uspon ka vlasti i kasniju diskriminaciju koju su vršili nad Jevrejima.

Ipak, početkom 1940. godine, kada je Drugi svetski rat već uveliko trajao, ali Jugoslavija još uspevala da ostane neutralna, upravo ga je Džebsen pozvao da se priključi „Abveru”, nemačkoj obaveštajnoj službi.

Ipak, plan Duškovog druga bio je još smeliji – on je predložio da postanu “dupli agenti” koji bi radili za Nemce, a zapravo prikupljali informacije za saveznike.

I tako je rođen tajni agent Popov… Za Nemce kodnog imena “Ivan”, za Britance “Tricikl”.

Huver je znao plan napada na Perl Harbur

Život Duška Popova bio je život pun opasnosti, na relaciji Lisabon (koji je bio sedište evropske špijunaže tog vremena) – London (gde je Britancima redovno podnosio izveštaje o nemačkim planovima i dobijao lažne informacije koje je trebalo da podmetne Rajhu).

Negde u toj komunikaciji, Popov je došao u posed neverovatnog podatka – Japanci su se uoči 1941. godine živo interesovali za mogućnost poletanja bombardera sa nosača aviona, a on je od “Abvera” dobio zadatak da ode u SAD i prikupi informacije o luci Perl Harbur.

Popov je sklopio „dva i dva” i odmah po dolasku u Ameriku otišao u sedište FBI-ja i predočio im da će Japanci napasti Perl Harbur.

Ipak, njegova upozorenja nisu shvaćena ozbiljno.

– Huver je na više načina bio izuzetan čovek. Verovatno je bio homoseksualac, mrzeo je strance, a pogotovu Duška. Mrzeo je plejboje i sve u vezi sa Duškom – kaže Rasel Miler, britanski autor i novinar.

Zbog svega navedenog, prijem Popova u FBI je bio hladan, a u njegovu priču Huver nije poverovao. Nekoliko meseci kasnije, 7. decembra 1941. godine, verovatno se pokajao.

Do kraja rata, Popov je uspeo da od Nemaca izvuče preko 2 miliona dolara u današnjoj vrednosti za potrebe “tajne mreže nacista u Britaniji” koje je zapravo prosleđivao saveznicima.

Takođe, njegova uloga u “Danu D” bila je ključna. On je uspeo da lažnim izveštajima skrene pažnju nacista sa Normandije na naduvane tenkove i lažne vojne trupe strateški raspoređene na drugim delovima obale. Ova akcija zvala se “Fortitjud”.

Pravi Džejms Bond?

Legenda o Džejms Bondu verovatno je nastala u kockarnici lisabonskog hotela “Palasio”. Agent britanske tajne službe zadužen za praćenje Popova posmatrao je kako Srbin ulaže 80.000 dolara (oko 640.000 dolara u današnjoj vrednosti) kako bi naterao protivnika da odustane.

Taj agent bio je Ijan Fleming, a njegov prvi roman o agentu 007 zvao se “Kazino Rojal” i sadržao je identičnu scenu.

Stvarni agent Popov imao je i druge osobine svog izmišljenog dvojnika – obožavao je piće, skupa kola i iznad svega – žene! Jedno vreme, bio je u vezi sa čuvenom francuskom glumicom i lepoticom tog vremena Simon Simon.

Kada se Ijan Fleming proslavio svojim romanima o tajnom agentu u “službi njenog veličanstva”, časopis “Pablišers vikli” je napisao: “Taj šarmantni, očaravajući mladi jugoslovenski plejboj koji je poslužio kao uzor Janu Flemingu da stvori lik Džemsa Bonda, bio je neverovatno smeo i uspešan”.

Ipak, sam Duško Popov je bio nešto uzdržaniji.

Po okončanju rata, Popov je prestao da se aktivno bavi obaveštajnim radom. Živeo je kao i celog života – ekstravagantno i glamurozno. Ženio se dva puta i dobio četiri sina.

Pred kraj života je napisao memoare “Špijunaža i kontrašpijunaža”. Njegovo svedočanstvo o Perl Harburu izazvalo je oštre polemike u Americi gde je FBI pokušao da zabrani štampanje.

Tog 10. avgusta 1981. u 68. godini života, u Londonu, umro je jedan od najvećih špijuna Drugog svetskog rata… Popov… Duško Popov.

(Istorijski zabavnik)