U svetu elitne špijunaže, intriga i “pravih” tajnih agenata u kome se malo šta sa sigurnošću zna, jedno ime se ipak redovno pominje i navodi kao uzor – Duško Popov. Bio je najuspešniji špijun tokom Drugog svetskog rata, dupli agent kome su verovali i Čerčil i Hitler, i verovatni uzor za čuvenog agenta 007 Ijana Fleminga.

Za Nemce je bio “Ivan”, za Britance “Tricikl”

Rođen je u Titelu u južnoj Bačkoj, u bogatoj porodici. Živeo je u centru Beograda, ali se porodica tridesetih godina preselila u Dubrovnik.

Pohađao je najbolje škole, a 1936. godine se obreo u Frajburgu na studijama prava. Tu je upoznao Johana (Džonija) Džebsena – čoveka koji će mu postati najbolji prijatelj, ali i zauvek promeniti život…

Duško Popov je tečno govorio italijanski, nemački, francuski i engleski jezik. Prezirao je naciste i sa zgražavanjem je gledao njihov uspon ka vlasti i kasniju diskriminaciju koju su vršili nad Jevrejima.

Ipak, početkom 1940. godine, kada je Drugi svetski rat već uveliko trajao, ali Jugoslavija još uspevala da ostane neutralna, upravo ga je Džebsen pozvao da se priključi „Abveru”, nemačkoj obaveštajnoj službi.

Ipak, plan Duškovog druga bio je još smeliji – on je predložio da postanu “dupli agenti” koji bi radili za Nemce, a zapravo prikupljali informacije za saveznike. I tako je rođen tajni agent Popov… Za Nemce kodnog imena “Ivan”, za Britance “Tricikl”. Huver je znao plan napada na Perl Harbur Život Duška Popova bio je život pun opasnosti, na relaciji Lisabon (koji je bio sedište evropske špijunaže tog vremena) – London (gde je Britancima redovno podnosio izveštaje o nemačkim planovima i dobijao lažne informacije koje je trebalo da podmetne Rajhu). Negde u toj komunikaciji, Popov je došao u posed neverovatnog podatka – Japanci su se uoči 1941. godine živo interesovali za mogućnost poletanja bombardera sa nosača aviona, a on je od “Abvera” dobio zadatak da ode u SAD i prikupi informacije o luci Perl Harbur. Popov je sklopio „dva i dva” i odmah po dolasku u Ameriku otišao u sedište FBI-ja i predočio im da će Japanci napasti Perl Harbur. Ipak, njegova upozorenja nisu shvaćena ozbiljno. – Huver je na više načina bio izuzetan čovek. Verovatno je bio homoseksualac, mrzeo je strance, a pogotovu Duška. Mrzeo je plejboje i sve u vezi sa Duškom – kaže Rasel Miler, britanski autor i novinar. Zbog svega navedenog, prijem Popova u FBI je bio hladan, a u njegovu priču Huver nije poverovao. Nekoliko meseci kasnije, 7. decembra 1941. godine, verovatno se pokajao. Do kraja rata, Popov je uspeo da od Nemaca izvuče preko 2 miliona dolara u današnjoj vrednosti za potrebe “tajne mreže nacista u Britaniji” koje je zapravo prosleđivao saveznicima. Takođe, njegova uloga u “Danu D” bila je ključna. On je uspeo da lažnim izveštajima skrene pažnju nacista sa Normandije na naduvane tenkove i lažne vojne trupe strateški raspoređene na drugim delovima obale. Ova akcija zvala se “Fortitjud”. Pravi Džejms Bond?