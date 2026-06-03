U moru internacionalnih imena, neka od najstarijih srpskih imena i njihovo značenje pala su u zaborav. Brišemo prašinu sa njih i predstavljamo vam neka od imena naših predaka koje su Turci popisali davne 1455. godine.

Jezik je živa tvorevina svakog naroda i stalno se menja. Neke reči ulaze u upotrebu, druge izlaze, a ima i onih koje posle nekog vremena postanu potpuno zaboravljene. Slično je i sa imenima.

Predstavljamo vam imena kojima su se u prošlosti nazivali Srbi, a koja su danas ili potpuno izašla iz upotrebe ili se jako retko mogu čuti, a neka i nikada! U njih imamo uvid zahvaljujući turskom popisu u oblasti Brankovića iz 1455. godine, a koje je objavila Fejsbuk strana "Srpska nacionalna svest".