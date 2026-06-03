Kada temperature porastu, većina nas instinktivno poseže za laganijim obrocima. Ipak, postoje jela kojima je teško odoleti bez obzira na godišnje doba. Među njima se svakako nalazi i sarma - omiljeni klasik domaće kuhinje koji budi uspomene na porodična okupljanja, nedeljne ručkove i mirise koji se satima šire iz kuhinje.

Ali, šta kada biste mogli da uživate u omiljenom jelu i tokom toplijih dana? Upravo zato sve više domaćica priprema letnju sarmu, nešto laganiju, osveženu sezonskim sastojcima i bogatim ukusom paradajza koji joj daje potpuno novu dimenziju.

Ova verzija sarme spaja tradicionalne ukuse sa letnjim namirnicama, a rezultat je jelo koje je istovremeno zasitno, sočno i idealno za porodični ručak. Posebnu aromu daju svež paradajz, suvo meso i pažljivo odabrani začini koji se tokom dugog krčkanja savršeno povezuju.

Zašto je letnja sarma drugačija od klasične?

Za razliku od zimskih verzija koje se najčešće pripremaju sa kiselim kupusom, letnja sarma koristi svež kupus koji se kratko obari kako bi listovi omekšali i bili spremni za uvijanje.

Dodatak svežeg paradajza daje jelu laganiju notu, dok suvo meso zadržava onu prepoznatljivu punoću ukusa zbog koje je sarma jedno od najvoljenijih jela na ovim prostorima.

Sastojci za letnju sarmu

Potrebno je:

500 g mešanog mlevenog mesa

2 glavice crnog luka

4 čena belog luka

2 šargarepe

1 šoljica pirinča

1 jaje

500 g suvog mesa

6 paradajza

1 kocka za supu

2 kašike sirćeta

so

biber

peršun

lovorov list

malo ulja ili masti

Kako se priprema letnja sarma

Najpre pripremite kupus. U veću šerpu sipajte oko tri litra vode, dodajte kašiku soli i dve kašike sirćeta, pa sačekajte da provri. Kupusu odstranite koren i spustite ga u ključalu vodu. Kuvajte ga oko deset minuta, zatim pažljivo izvadite i odvajajte list po list. Ostavite ih da se prohlade.

Za fil na malo ulja propržite sitno seckani crni luk i rendanu šargarepu. Nakon nekoliko minuta dodajte i sitno iseckani beli luk. U posebnoj posudi sjedinite mleveno meso, proprženo povrće, jaje i opran pirinač. Posolite, pobiberite i dodajte začine po ukusu.

Na svaki list kupusa stavite kašiku fila i pažljivo uvijte sarmu.

Dno šerpe premažite mašću ili uljem i obložite listovima kupusa. Ređajte sarme jednu do druge, a između njih rasporedite komade suvog mesa, peršun i lovorov list.

Paradajz oljuštite i sitno iseckajte, pa njime prelijte sarme. Kocku za supu rastvorite u malo vrele vode i sipajte preko jela. Dodajte još jednu čašu vode, poklopite i ostavite da se lagano krčka oko dva sata.

Jelo koje okuplja porodicu za stolom

Postoje recepti koji nikada ne izlaze iz mode, a sarma je jedan od njih. Ova letnja verzija donosi poznatu toplinu domaće kuhinje, ali u nešto svežijem i laganijem izdanju. Upravo zato mnogi kažu da je savršena za dane kada želite pravi domaći ručak, a da pritom iskoristite bogatstvo sezonskih namirnica.

Ako još niste probali letnju sarmu, možda je upravo ovo recept koji će postati novo omiljeno jelo vaše porodice.