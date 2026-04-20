Neće vam biti simpatično kada čujete kako je nastao izraz "ostavljen na cedilu": Ova grozota je prava inspiracija

Ostavljen na cedilu nije izraz koji bismo rado voleli da izgovorimo, jer ne označava ništa lepo, a takođe ni inspiracija za nastanak te izreke nije uopšte lepa.
Primera upotrebe ovog izraza ima mnogo, i u medijima i u svakodnevnom govoru. To nije čudno, jer ljudi često umeju da ostave ljude na cedilu, bez trunke savesti.
Izraz ostati na cedilu, ili naći se na cedilu, u značenju "naći se u neprilici", "biti prevaren" i sl, deo je šire izreke.
Vuk Stefanović Karadžić zabeležio je u "Srpskim narodnim poslovicama" sledeće:
Prvobitni smisao ovog izraza, bio je u poređenju: "ostati napušten i osramoćen, kao brabonjak na cedilu" (znamo šta znači brabonjak).
Kasnije je izraz skraćen, pa se govori samo ostati na cedilu, u već rečenom značenju, koje je u "Rečniku Matice srpske" ilustrovano primerom iz dela Stevana Sremca: "i tako frajla Jula ostala na cedilu".
Pored ostati na cedilu, u našem jeziku postoji i izraz ostaviti koga na cedilu, sa značenjem: "izdati, izneveriti koga", "napustiti koga" i sl.
Tako se za izigrana čoveka, koji je ostavljen u teškoj situciji, kad mu je pomoć bila najpotrebnija, obično kaže da je "ostavljen na cedilu", istaknuto je u knjizi Milana Šipke "Zašto se kaže?"
Primera upotrebe ovog izraza ima mnogo, i u medijima i u običnom, svakodnevnom govoru.
To nije ni čudno, jer nije redak slučaj da nekoga ljudi ostave na cedilu, ili da, sticajem okolnosti, sam, kao brabonjak, ostane na cedilu.
