Nanin recept za birjan je, odgovorno tvrdim, najbolji na svetu. I dan-danas u ovo vreme pa još koji dan iza, spremam ga po njenom receptu. Još kad mu se doda malo kiselog mleka, momentalno se vraćam u bezbrižne detinje dane, kada bismo onako izgladneli sedali za sto sa koga se pušio birjan dok se nana zadovoljni smeje jer je nestajao brzinom svetlosti. Sada taj recept nesebično delim sa vama i nadam se da će vam se dopasti jer - za mene ima posebnu sentimentalnu vrednost.

Kosovski birjan po naninom receptu

Biće vam potrebno:

- 200g telećeg mesa

- 400g spanaća

- 300g crnog luka

- 1 kašika masti

- 1 šoljica pirinča

- 3 jaja

- začini po želji

Priprema

Spanać očistite, operite, prelijte ključalom vodom i ocedite. Obarite pirinač i posebno izdinstajte teletinu sa sitno seckanim crnim likom. Zagrejte rernu na 180 stepeni. Spanać, pirinač i meso prebacite u zemljani sud, fino rasporedite, dodajte malo vode i stavite u rernu da se peče oko pola sata. Pred kraj pečenja odozgo razbijte tri jajeta, pa vratite još malo u rernu da se jaja ispeku. Prijatno!