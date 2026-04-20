Prekomerno zalivanje je najčešći propust u brizi o orhidejama. One ne vole previše vlažno tlo jer većinu vlage upijaju iz vazduha, a ne iz zemlje. Srećom, postoji jednostavan način da vaša orhideja ostane bujna i zdrava.

Priroda orhideja i opasnost od truljenja korena

Stručnjaci iz "DIY Everywhere" tvrde da preteranim zalivanjem možete ozbiljno ugroziti zdravlje korena. "Orhideje su epifiti, što znači da u prirodi rastu na drveću i prilagođene su upijanju vlage iz vazduha. Prekomerna voda dovodi do truljenja korena, što sprečava biljku da uzima hranljive materije neophodne za cvetanje", objašnjavaju oni.

S obzirom na to da koren ne može da obradi veliku količinu vlage odjednom, važno je sačekati sa zalivanjem dok se supstrat potpuno ne osuši. Kada je tlo previše vlažno, listovi mogu požuteti i opasti. Umesto stalnog natapanja zemlje, orhideju možete povremeno poprskati vodom kako biste joj pružili potrebnu hidrataciju.