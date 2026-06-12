Danas za vas spremam nesto sasvim posebno, a to je stara i potpuno zaboravljena bakina krompiruša koja u sebi krije jedan skriveni sastojak zbog kojeg je pita sočna.

Pogledajte ceo video do kraja i saznajte kako su naše bake na ovakvim skromnim i jeftinim posnim jelima othranile generacije dece koja su izrasla u dobre ljude.

Otkriću vam sve moje male domaće trikove kako da vam krompir ne potamni kako da praziluk razvije najbolji miris i na koji način se kore slažu da pita bude neverovatno šuškava kada se grize zato obavezno ostanite sa nama do poslednjeg minuta.

Potrebni sastojci:

gotove kore za pitu

1 praziluk

5 do 6 mladih krompira

1 paradajz

1 kašika belog luka u granulama ili nekoliko cena svežeg belog luka

malo suvog začina po želji

malo ulja za prskanje i premazivanje kora

dve do tri kašike vode za praziluk

Tekst za pripremu:

Jedan praziluk prvo dobro operite i sitno naseckajte na kolutove pa ulijte malo ulja u šerpu ubacite praziluk sipajte obavezno dve do tri kašike vode i stavite ga na šporet da se lepo proprži na tihoj vatri dok potpuno ne omekša. Dok se praziluk prži vi uzmite onih pet do šest mladih krompira lepo ih očistite i sitno iseckajte na sitne kockice, a onaj jedan paradajz takođe naseckajte na kockice.

Kada praziluk omekša u šerpu dodajte taj sitno seckani mladi krompir naseckani paradajz i jednu kašiku belog luka u granulama ili nekoliko cena svežeg sitno seckanog belog luka pa sve to zacinite sa malo suvog začina po vašoj želji i lepo izmešajte varjačom da se nadev sjedini.

Na što rasirite prvu gotovu koru koja mora da bude tanka pa je lagano poprskajte sa malo ulja i preko nje stavite drugu koru koju takođe premažete sa malo ulja. Na skroz donji deo te druge kore stavite malo više pripremljenog krompira, a ostatak nadeva razbacajte po celoj kori da niko ko dobije kraj ne dobije praznu pitu nego da sve bude bogato ispunjeno.

Savijte malo ivice kore sa strana da nadev ne iscuri pa kore pažljivo urolujte u dugačku traku. Uzmite makaze i te vaše rolnice pre pečenja isecite prvo na pola pa svaku polovinu još jednom na pola da dobijete fine male rolnice prema veličini vašeg pleha. Poređajte ih jednu uz drugu u dobro podmazan pleh pa svaku rolnicu odozgo bogato.

Premazite sa još malo ulja za sjaj. Stavite pitu u zagrejanu rernu i pecite je na sto devedeset stepeni oko četrdeset pet minuta dok lepo ne porumeni i ne dobije onu finu suškavu hrskavu koricu, a unutra ostane potpuno sočna i mekana.