Građani se pozivaju na oprez jer nas u naredna dva dana očekuju obilni pljuskovi i snažne grmljavinske nepogode koje mogu ugroziti imovinu, ali i bezbednost ljudi i životinja, piše Telegraf.

Iako je danas atmosfera nestabilna pretežno u Bačkoj, pravi talas padavina stiže u završnici radne nedelje. Meteorolozi upozoravaju na dve ključne opasnosti - ekstremne padavine i elektična pražnjenja.

Očekuje se više od 10 litara kiše po kvadratnom metru u kratkom vremenskom intervalu (manje od 3 sata), dok će intenzivna grmljavina pratiti kišne oblake širom zemlje.

Petak, 8. maj: Alarm je upaljen za polovinu Srbije. Pod najvećim udarom naći će se gotovo svi krajevi, osim istoka, jugoistoka i Kosova i Metohije. Očekujte nagle provale oblaka koje mogu izazvati probleme u saobraćaju i odvodnim sistemima.

Subota, 9. maj: Nestabilna zona se širi. Žuto upozorenje biće na snazi u celoj državi, dok će pošteđeni biti samo Bačka i Srem.

Danas će biti promenljivo oblačno i malo svežije. Kratkotrajna kiša ili pljusak mestimično se očekuju ujutru i pre podne, a posle podne uglavnom samo na severozapadu, jugoistoku i istoku Srbije. Vetar slab i umeren, južni. Najviša temperatura od 21 do 25 stepeni.