Pepko povlači iz prodaje narukvicu sa motivom kapibare zbog mogućeg rizika od povrede usled greške u proizvodnji. Kupcima koji su proizvod kupili u periodu od 3. do 31. marta 2026. godine upućen je apel da odmah prestanu sa korišćenjem i vrate ga u bilo koju prodavnicu, uz povraćaj novca i bez potrebe za fiskalnim računom.

Saopštenje kompanije:

Zbog nepravilnosti u označavanju manjeg broja proizvoda, molimo kupce koji su ih kupili da provere svoje proizvode. Period prodaje: od 3. 3. 2026. do 31. 3. 2026.

Pepko obaveštava sve kupce koji poseduju narukvicu sa motivom kapibare (PLU 631925) da odmah prestanu sa njenom upotrebom i da se obrate najbližoj Pepco prodavnici.

Narukvice sa motivom kapibare

PLU 631925

Zašto ovaj proizvod nije bezbedan za upotrebu?

Zbog greške u proizvodnji, ivica unutrašnje trake može probiti tkaninu, što može dovesti do rizika od povrede.

Šta kupci treba da urade?

Kupci koji su kupili ovaj proizvod treba odmah da prestanu sa njegovom upotrebom i da ga vrate u bilo koju Pepko prodavnicu radi povraćaja novca u punom iznosu.

Takođe, Pepko apeluje na kupce da podele ovu informaciju o povlačenju proizvoda, posebno ukoliko znaju da je proizvod prosleđen drugoj osobi.

Proizvod se može vratiti u bilo koju Pepko prodavnicu uz povraćaj novca u punom iznosu.Dokaz o kupovini nije potreban.