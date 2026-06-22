Novi red vožnje podrazumeva vremenske korekcije autobuskih polazaka, koje su usklađene sa potrebama korisnika usluga prevoza u narednim mesecima i očekivanim smanjenjem broja putnika zbog korišćenja godišnjih odmora i letnjeg raspusta.

Linija 52 – Trajna izmena trase

U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve, od 22. juna 2026. godine menja se trasa linije broj 52 (Novi Sad - Veternik).

Smer Novi Sad - Veternik

Železnička stanica – Bulevar oslobođenja – Futoška – Bulevar Evrope – Radomira Raše Radujkova – Bulevar Jovana Dučića – Dragoslava Srejovića – Tome Maksimovića – Kralja Petra I – Svetozara Miletića – Vojvode Putnika – Vojvode Bojovića.

Smer Veternik – Novi Sad

Vojvode Bojovića – Školska – Braće Tokin – Omladinska – Kralja Petra I – Tome Maksimovića – Dragoslava Srejovića – Radomira Raše Radujkova –Bulevar Evrope – Futoška – Bulevar oslobođenja – Železnička stanica

Linija 8 – Izmena trase zbog održavanja manifestacije KORZO 2026

U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve, privremeno će biti izmenjena trasa linije broj 8 zbog održavanja koncerta klasične muzike KORZO 2026 i privremene zabrane saobraćaja u delu Ulice Bate Brkića.

Izmena će biti na snazi od 6 časova 20. juna do 12 časova 22. juna.

Smer Novo naselje – Centar

Na raskrsnici Bulevara Jovana Dučića sa Bulevarom kneza Miloša autobusi će produžavati pravo Bulevarom Jovana Dučića i dalje nastavljati redovnom trasom.

Smer Centar – Novo naselje

Na raskrsnici Bulevara Jovana Dučića sa Ulicom Bate Brkića autobusi će produžavati pravo Bulevarom Jovana Dučića i dalje nastavljati redovnom trasom.