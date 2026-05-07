Javno preduzeće Putevi Srbije ponovo je upozorilo građane na pojavu lažnih SMS poruka koje poslednjih dana stižu vozačima širom Srbije, a u kojima se navodi da imaju nenaplaćenu putarinu, prekoračenje brzine ili drugi saobraćajni prekršaj.

Iz ovog preduzeća apeluju na građane da ne otvaraju linkove iz spornih poruka i da nikako ne unose podatke sa svojih platnih kartica, jer je reč o zloupotrebi i pokušaju prevare.

„Putevi Srbije“ navode da se radi o zlonamernim porukama koje imaju za cilj krađu ličnih i bankarskih podataka građana, zbog čega je neophodan dodatni oprez.

Građanima se savetuje da sve sumnjive poruke odmah obrišu, kao i da ne dele svoje lične podatke putem neproverenih linkova i internet stranica.

Nadležni podsećaju da se zvanična obaveštenja o putarini i saobraćajnim prekršajima ne šalju na ovakav način putem neproverenih SMS poruka.