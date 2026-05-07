- U smeru ka Beogradu saobraćaj će se danas do 18 sati, odvijati preticajnom saobraćajnom trakom, saopšteno je iz Puteva Srbije.

Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema informacijama Uprave granične policije u 7.15 časova na graničnim prelazima Kelebija i Gradina, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 60 minuta.

Na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 180 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.