Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Markovdan, praznik posvećen Svetom apostolu Marku. Napisao je Jevanđelje, a poznat je i kao saputnik i prvi pomoćnik apostola Petra. Sveti Marko je česta krsna slava u Šumadiji, ali i slava pojedinih gradova i mesta.

Sveti Marko je bio Jevrejin, iz plemena Levijeva. Uvršten u 70 svetih apostola Hristovih, najpre je pratio Svetog Petra koji ga je i postavio za episkopa.

Na molbu vernih rimskih hrišćana, napisao je Jevanđelje, koje je lično Sveti Petar pregledao i potvrdio kao istinito.

Propovedao je Hristovu veru u Akvileju i Egiptu, sagradio mnoge crkve i postavljao sveštenike.

Činio je mnoga čudesa, pa mnogi tada poverovaše u Isusa Hrista i krstiše se. Nastavio je put u Aleksandriju, gde je mnoge preveo u hrišćanstvo, zbog čega ga baciše u tamnicu. U trenutku njegovog pogubljenja, nebo se otvorilo i dogodio se jak zemljotres.

Njegove svete mošti u 9. veku, prenete su u Veneciju, i najpre pokopane u duždevoj kapeli, a potom u 11. veku u novu, sada širom sveta poznatu Crkvu svetog Marka.

Ne radi se u polju i ne spava se

Markovdan se u Srbiji obeležava i praznuje od davnina. Verovalo se da će onoga ko se danas ogreši i ne ispoštuje apostola Marka stići kazna u vidu oluja i gromova koji će mu uništiti imanje. Zato na današnji dan zemljoradnici ništa ne rade na svojim njivama.

Ne valja na ovaj dan ni spavati, da se ne bi spavalo preko cele godine. Izuzetak su oni koji su već "zgrešili" i spavali na Đurđevdan – oni treba da odremaju neko vreme i na Markovdan jer će tako "poništiti dejstvo" pređašnjeg sna i neće ih stići "kazna".

