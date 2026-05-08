Ako ste digli ruke od krempite jer vam se ne razvlače kore i ne kuvaju komplikovani filovi, sad ćete prvo poželeti da poljubite onoga ko je ovo smislio. Ova sočna pita ima identičan ukus kao krempita, topi se u ustima i ne traži ni pola truda koji ste mislili da morate da uložite.

Sastojci su obični, jeftini, i već ih verovatno imate u špajzu.

Sastojci za sočnu pitu:

15 kora za pitu

Fil od griza : 4 jaja, 150 g griza, 200 ml ulja, 300 ml jogurta, 5 kašika šećera, 1 prašak za pecivo

: 4 jaja, 150 g griza, 200 ml ulja, 300 ml jogurta, 5 kašika šećera, 1 prašak za pecivo Fil od vanile : 1 l mleka, 3 pudinga od vanile, 6 kašika šećera

: 1 l mleka, 3 pudinga od vanile, 6 kašika šećera Za posipanje: 50 g šećera u prahu

Priprema:

Prvo spremite vanila fil. Odvojte 15 kašika mleka i u njima razmutite puding sa šećerom, da nema ni jedne grudvice.

Ostatak mleka stavite da provri, pa sipajte razmućen puding i mešajte na tihoj vatri dok se zgusne. Pokrijte providnom folijom i ostavite sa strane.

Za fil od griza, belanca umutite sa šećerom u čvrst sneg. Dodajte žumanca pa promešajte, zatim ulje, jogurt, griz i prašak za pecivo. Sve lepo sjedinite.

Prvu koru namažite smesom od griza, preko nje stavite drugu i opet premažite grizom. Treću koru premažite vanila filom (petinu od ukupnog fila).

Urolajte i prebacite u podmazan pleh. Ponovite isto dok ne dobijete pet rolnica. Premažite ih uljem i pecite na 200 stepeni oko pola sata.

Trikovi da kremasta pita bude još bolja

Dodajte kašiku ili dve kisele pavlake u fil od griza za stabilniju i sočniju strukturu.

Umesto vanile koristite tri pudinga od čokolade i dobićete brzu čokoladnu varijantu.

Između slojeva vanila fila ubacite šaku smrznutih malina ili višanja za laganu kiselkastu notu.

Najčešće greške zbog kojih pita ispadne suva

Mnoge domaćice se žale da im vanil pita ostane tvrda po sredini. Razlog je obično prebrzo rolanje pre nego što griz upije malo vlage iz jogurta. Pustite smesu da odstoji pet minuta pre nego što počnete da mažete kore.

Druga greška je preslab šerpa za puding – on mora da bude gust, jer ako je redak, kore će ga ispiti i nećete osetiti vanilu.

Kako sačuvati sočnu pitu da ne stvrdne

Pita najbolje stoji prekrivena u plehu, na sobnoj temperaturi, do dva dana. Ako je premestite u frižider, izvadite je pola sata pre služenja da se kore opuste.

Šećer u prahu pospite tek pred serviranje, inače ga upije i izgubi se onaj snežni izgled odozgo.

Vreme je da konačno zaboravite na razvlačenje kora i komplikovane filove.

Ova sočna pita postaje favorit posle prvog pravljenja – i kod onih koji inače ne vole slatko.