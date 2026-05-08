Kupovati hranu u super marketu koju možete sami da uzgajate za sopstvene potrebe pomalo je apsurd. A ono što mnogi ne znaju je da većina tih namirnica koje kupujete u prodavnici zapravo je već spremna za sadnju, jedna od njih je i đumbir.
Ima nešto posebno u tome kada hranu ne kupite - već je sami uzgojite. Nije u pitanju samo ušteda, već osećaj kontrole, povezanosti i tihe radosti kada vidite da nešto raste zahvaljujući vama. A kada je reč o đumbiru, stvari su još jednostavnije nego što mislite.
Đumbir se vekovima koristi kao prirodni saveznik zdravlja. Sadrži aktivna jedinjenja poput:
- gingerola
- šogaola
- zingiberena
Zahvaljujući njima, poznat je po tome što:
- jača imunitet
- pomaže kod prehlada
- podržava varenje
- pozitivno utiče na rad mozga
Zato ne čudi što je sve traženiji - ali i sve skuplji.
Đumbir nije klasičan koren - on je rizom, odnosno podzemna stabljika. Na njemu se nalaze mali pupoljci - upravo iz njih nastaje nova biljka. Ako pažljivo pogledate komad đumbira, primetićete ta zadebljanja - to su "tačke rasta". I to je sve što vam treba za početak.
Kako da posadite đumbir kod kuće
Proces je jednostavan i ne zahteva iskustvo.
1. Aktivacija (ključni korak)Potopite komad đumbira u vodu na 24 sata - to podstiče buđenje biljke.
2. Sadnja
- koristite rastresitu, dobro dreniranu zemlju
- posadite na dubinu 2-3 cm
- pupoljak okrenite nagore
3. Zalivanje
Zemlja treba da bude vlažna, ali ne previše natopljena - višak vode može izazvati truljenje.
Gde držati biljku
Đumbir ne voli direktno sunce.
Idealni uslovi su:
- toplo mesto
- indirektna svetlost
- blaga vlažnost
Na primer, prozor okrenut ka istoku ili zapadu je savršen izbor. Povremeno orošavanje pomoći će biljci u ranoj fazi.
Kada znate da je uspeo
Prvi znak uspeha su zeleni izdanci koji probijaju zemlju.
Od tog trenutka biljka ulazi u fazu rasta:
- razvija stabljike i uske listove
- rizom ispod zemlje se širi
- pojavljuju se novi izdanci
I upravo tu počinje prava "magija".
Kada se bere đumbir
Berba dolazi nakon 8 do 10 meseci.
Znakovi da je spreman:
- listovi počinju da žute
- stabljike se savijaju
Tada pažljivo iskopajte rizom. Ono što ćete pronaći često je višestruko veće od onoga što ste posadili.
I najbolji deo?
Možete deo ponovo zasaditi - i tako nastaviti ciklus.
Mali trik koji menja sve
Jedan komad đumbira može vam obezbediti praktično neprekidnu zalihu.
- Bez odlaska u prodavnicu.
- Bez dodatnih troškova.
- Samo uz malo strpljenja.
(Telegraf)
Komentari (0)