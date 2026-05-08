Kupovati hranu u super marketu koju možete sami da uzgajate za sopstvene potrebe pomalo je apsurd. A ono što mnogi ne znaju je da većina tih namirnica koje kupujete u prodavnici zapravo je već spremna za sadnju , jedna od njih je i đumbir.

Ima nešto posebno u tome kada hranu ne kupite - već je sami uzgojite. Nije u pitanju samo ušteda, već osećaj kontrole, povezanosti i tihe radosti kada vidite da nešto raste zahvaljujući vama. A kada je reč o đumbiru, stvari su još jednostavnije nego što mislite.

Đumbir se vekovima koristi kao prirodni saveznik zdravlja. Sadrži aktivna jedinjenja poput:

gingerola

šogaola

zingiberena

Zahvaljujući njima, poznat je po tome što:

jača imunitet

pomaže kod prehlada

podržava varenje

pozitivno utiče na rad mozga

Zato ne čudi što je sve traženiji - ali i sve skuplji.

Đumbir nije klasičan koren - on je rizom, odnosno podzemna stabljika. Na njemu se nalaze mali pupoljci - upravo iz njih nastaje nova biljka. Ako pažljivo pogledate komad đumbira, primetićete ta zadebljanja - to su "tačke rasta". I to je sve što vam treba za početak.