Ako ste do sada izbegavali ovaj kolač zbog straha od retkog fila, domaća krempita sa gotovim lisnatim testom potpuno menja pravila igre u vašoj kuhinji. Samo jedno pakovanje kora iz lokalnog marketa i tačno 20 minuta aktivnog rada dele vas od ovog hrskavog dezerta.

Mnoge od vas pamte bake koje su satima stajale pored šporeta i pažljivo mešale žumanca. Ovo je zapravo starinski recept za krempitu prilagođen modernom tempu života, gde brzina ne ugrožava kvalitet.

Gde svi grešimo? Većina prvo ispeče kore, pa tek onda kuva fil. Caka je u obrnutom redosledu! Prava hrskavost se dobija samo kada hladan krem stavite na pečenu bazu. Zato fil napravite pre nego što uopšte upalite rernu. Tako se dobija vrhunska krempita za 20 minuta, bez ikakvog stresa.

Spisak namirnica za brzu pripremu

Kupovno lisnato testo je pravi spas za svaku prosečnu panel-kuhinju gde nema puno prostora za razvlačenje domaćih kora. Vaš omiljeni kolač od lisnatog testa zahteva samo ove pristupačne sastojke:

2 cela jaja

1 litar hladnog mleka

2 kesice pudinga od vanile

1 kesicu vanilin šećera

100 grama belog brašna

120 grama šećera

malo šećera u prahu za posipanje

Zašto domaća krempita brzo izgubi hrskavost?

Glavni krivac je spajanje toplog fila i tek pečenog testa. Toplota stvara jaku kondenzaciju koja potpuno uništava teksturu i pretvara koru u žilavu masu. Zbog toga žuti krem mora obavezno da odstoji na hladnom pre filovanja.

Tajna spajanja kora i ohlađenog fila

Priprema uvek započinje od kreme. Odvojite jednu čašu mleka sa strane, a ostatak sipajte u dublju šerpu i stavite da proključa na jakoj vatri. U posebnoj plastičnoj činiji pomešajte jaja, prah za puding, brašno, običan i vanilin šećer sa onom odvojenom hladnom čašom mleka. Kada mleko na ringli provri, ubacite pripremljenu smesu i energično mešajte žicom dok ne postane potpuno gusta. Sklonite šerpu sa vatre i odmah je prebacite u frižider.

Dok se fil lagano hladi, razvucite testo na čistoj radnoj površini. Podelite ga tako da dobijete tačno dve ravnomerne tanke kore. Stavite ih u suvi pleh i pecite petnaest minuta na 200 stepeni. Svaka slabija rerna često neravnomerno raspoređuje toplotu, pa obavezno pratite boju krajeva tokom pečenja.

Kada izvučete tepsiju iz rerne, ostavite kore da se potpuno smire na sobnoj temperaturi. Jednu pečenu bazu stavite na dno posude, preko nje ravnomerno rasporedite vaš ohlađeni poslastičarski krem, pa lagano preklopite drugom zlatnom korom. Sklopljeni dezert ide nazad u frižider na dodatno hlađenje tokom cele noći.

Vaša domaća krempita sa pudingom dobiće potpuno novu dimenziju ako uz nju poslužite sveže maline, kisele višnje ili smrznuto bobičasto voće. Prirodna kiselina iz crvenog voća idealno balansira jaku slatkoću vanile.

Pre samog serviranja gostima, pospite izdašnu količinu prah šećera i uvek secite kolač tankim reckastim nožem kako gornja kora ne bi pucala. Probajte ovaj trik već danas i uverite se zašto će vam svi tražiti meru.

Da li smem da koristim kukuruzni skrob umesto brašna?

Apsolutno da. Kvalitetan skrob daje još svilenkastiju teksturu žutom filu i sprečava stvaranje onih sitnih grudvica tokom kuvanja na jakoj vatri.

Kako da ispečem lisnato testo a da se ne naduje previše?

Pre stavljanja u rernu obavezno izbockajte sirovu koru metalnom viljuškom na više različitih mesta. Tako će para slobodno izaći i sprečićete deformaciju.

Koliko dugo krempita može da stoji u frižideru?

Najbolje je pojesti je u roku od dva maksimalno tri dana. Nakon toga pečeno testo počinje da upija vlagu i potpuno gubi svoju prepoznatljivu hrskavost.