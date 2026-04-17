Na pojedinim deonicama auto-puta Miloš Veliki u toku su radovi koji će u narednim danima uticati na režim saobraćaja, posebno u smeru ka Čačku, zbog čega se vozačima savetuje dodatni oprez i strpljenje.

Na deonici između petlji Takovo i Preljina, kod izlaza iz tunela Šarani, danas i sutra, 16. i 17. aprila, u periodu od 8 do 17 časova izvode se radovi na postavljanju odbojne ograde. U zoni radova zatvorena je zaustavna traka, dok se saobraćaj odvija voznom i preticajnom trakom.

Dodatne izmene na snazi su i kod tunela Munjino brdo, gde se sprovodi periodični pregled sistema i opreme. Do 17. aprila u 17 časova za saobraćaj je zatvorena leva tunelska cev u smeru ka Čačku, pa se vozila preusmeravaju kroz desnu cev, što može dovesti do usporene vožnje i formiranja kolona.

Vozače očekuju izmene i u zoni petlje Surčin jug, gde se danas do 23 časa izvode radovi na sanaciji asfalta. Zatvoren je krak za uključenje na auto-put ka Čačku, a saobraćaj je preusmeren na alternativni pravac preko petlje Surčin 1 (Ekspo).

Iz JP „Putevi Srbije“ apeluju na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu i prate privremenu saobraćajnu signalizaciju, jer se na više lokacija očekuju usporenja.

Kada je reč o naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji, trenutno nema zadržavanja vozila, dok se na pojedinim graničnim prelazima beleže duža čekanja za teretna vozila. Na izlazu iz zemlje, na prelazu Batrovci zadržavanje je oko 120 minuta, na Šidu čak 180 minuta, dok se na Sremskoj Rači čeka oko 60 minuta. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.

Vozačima koji se upute ka zapadnoj Srbiji savetuje se da planiraju putovanje ranije i prate aktuelne informacije o stanju na putevima.