Nema lepšeg mirisa od onog koji se širi kućom dok se peče starinski biskvit sa voćem. Taj prepoznatljivi miris iz rerne vraća nas u detinjstvo i ona mirna nedeljna popodneva kod bake. Najbolje od svega je što vam za ovaj recept ne treba vaga – dovoljna je jedna obična šolja da napravite najmekši kolač sa višnjama koji uvek uspe i bukvalno se topi u ustima.

Koja je tačna mera za ovaj sočni kolač od višanja

Sve što vam treba verovatno već imate u špajzu. Osnova za ovaj desert ne zahteva nikakve skupe sastojke, a ključ je u šolji zapremine 200 mililitara kojom merite sve sastojke.

Pripremite sledeće namirnice za savršeno testo:

Tri krupnija jaja

Jedna i po šolja šećera

Jedna šolja ulja

Jedna puna šolja jogurta ili kiselog mleka

Dve šolje glatkog brašna

Prašak za pecivo i vanilin šećer

Oko 400 grama očišćenih višanja

Ova poslastica trpi i izmene. Ako nemate sveže voće, slobodno iskoristite ono iz zamrzivača ili kompota, samo ga dobro ocedite od viška soka.

Priprema korak po korak za najmekši kolač sa višnjama

Prvo umutite jaja sa šećerom dok smesa ne postane gusta i bleda. Zatim polako sipajte ulje, ne prekidajući mućenje, pa dodajte jogurt i vanilin šećer.

Na kraju umešajte brašno koje ste prethodno prosejali sa praškom za pecivo. Prosejavanje je važno jer sprečava grudvice i omogućava biskvitu da „diše“.

Sipajte polovinu smese u podmazan pleh i zapecite samo pet minuta na 180 stepeni.

Izvadite pleh, rasporedite polovinu voća, prelijte ostatkom smese i poređajte ostatak višanja po vrhu.

Pecite još tridesetak minuta dok ne dobije rumenu koricu.

Zašto vam biskvit nekad ostane gnjecav?

Glavni razlog zašto biskvit ostane gnjecav je višak tečnosti iz voća. Uvek dobro ocedite višnje pre dodavanja.

Takođe, obavezno ih uvaljajte u malo brašna kako bi ostale raspoređene po sredini, a ne da sve padnu na dno tokom pečenja.

Saveti za serviranje i lepši izgled

Mnogi greše jer seku vruć kolač čim ga izvade iz rerne. Sačekajte bar dvadesetak minuta da se ohladi na sobnoj temperaturi. Tek tada ga pospite šećerom u prahu i isecite na kocke.

Toplo testo se uvek gnječi pod nožem i gubi formu.

Ako volite hrskav ukus, pre pečenja možete posuti šaku seckanih oraha preko voća. To se fantastično slaže uz kiselkaste višnje i čini ovaj najmekši kolač sa višnjama još boljim uz popodnevnu kafu.