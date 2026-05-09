U pitanju je letelica tipa Foker 100, koju je prošle godine na javnoj licitaciji kupio biznismen Bojan Dragaš iz Amerike, ali poreklom iz Crne Gore. Prema poslednjim informacijama ovaj avion trebalo bi u budućnosti da postane restoran.

- Videli smo kad su avion dovezli na tu livadu, to je bilo pravo iznenađenje. Deca su bila oduševljena, onda su ga posle prekrili i ograđen je, tako da mu niko ne prilazi. Čusli smo da bi od tog aviona trebalo da naprave restoran, ali ne znamo da li će to biti na ovoj lokaciji ili nekoj drugoj. U svakom slučaju, bolje što ga je kupio naš uspešan čovek nego da ovaj avion postane staro gvodžđe i da se prodaje na kilo, kaže za RINU meštanin naselja Tološi.

Ovaj poslednji avion je godinama bio parkiran na sporednoj pisti podgoričkog aerodroma i propadao je. Nema motor i deo kabinske opreme, ali kako su ranije objavljivali mediji, Dragaš u ovom simbolu crnogorskog vazduhoplovstva vidi potencijal za atraktivan ugostiteljski projekat.

Ukoliko od aviona postane restoran, prema ranijim najavama trebalo bi da u potpunosti taj objekat zadrži autentičnost letelice.