- Ima jedno 40 i više različitih biljaka. Svake godine izađe nešto novo, jer ljudi su radoznali pa traže da li ima nešto novo. Ove godine su, na primer, popularne te famozne surfinije koje svi vole, ali su se pojavile i neke sitnije vrste. Sitniji su cvetovi, manja je biljka, pa je i lakša za održavanje – zahteva manje vode, jer su tanje grane“, kaže za RINU Dragana Tabašević.

Počeli su skromno, sa jednim plastenikom, a danas je njihov rasadnik prepoznatljiv širom Zlatiborskog okruga. Dragana ističe da su, zbog sve veće potražnje, pored sezonskog cveća počeli i proizvodnju zimzelenih biljaka.

- Počeli su ljudi mnogo više da obraćaju pažnju na uređenje dvorišta. Upravo zbog toga smo i mi uveli zimzelene i višegodišnje biljke u ponudu, objašnjava ona.

Sličan put prešao je i Ersan Jusović iz Velike Župe, koji je pre oko pet godina započeo plasteničku proizvodnju cveća u kraju gde su maline i povrće daleko češći izbor.

- Počeli smo pre možda pet godina da se bavimo prodajom. Imali smo jedan manji plastenik, oko pet metara, i tako smo krenuli. Vremenom smo razvijali posao, videli da kupci traže veće količine, pa smo proširili proizvodnju. Danas imamo tri plastenika i oko 7.000 do 8.000 saksija, kaže Jusović.

Počeci nisu bili laki, ulaganja su bila velika, ali se danas ovaj posao, kako kaže, isplati.

- Može pristojno da se zaradi. Iskreno, ovo je više posao iz ljubavi koji sam radio od malena, pa se to kasnije pretvorilo u ozbiljan posao. Ima dosta rada, odricanja i truda. Morate biti maksimalno posvećeni, praktično ceo dan ima šta da se radi“, dodaje Jusović.

U posao su uključeni svi članovi porodice, od najstarijih do najmlađih.

- Ja prenosim cveće u plastenike i naučio sam dosta naziva, ali ne znam baš sve. Moj posao je da zalivam cveće, skidam suve grančice i uklanjam travu koja raste“, kaže jedan od najmlađih članova porodice Danin.

Ovi vredni ljudi pokazuju da se i u manjim sredinama, uz rad i upornost, može izgraditi posao koji donosi sigurnu zaradu i okuplja celu porodicu.