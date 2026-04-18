Kreativnosti, inspiracije i nežnosti nikada nije na odmet, posebno kada na svet dolazi novi život. Upravo iz takve emocije nastala je priča tri sestre, po zanimanju vaspitačice, koje uz svojih osmoro dece svakodnevno pronalaze inspiraciju da stvaraju nešto posebno, poklon-gajbice za bebe, ručno izrađene sa mnogo pažnje i ljubavi.

Idejni tvorac ove priče je Dragana Vesković iz Rakove, kojoj inspiracije, kako kaže, nikada ne nedostaje. Prvo je sve krenulo iz želje da obraduju jedna drugu, ali kako se dobar glas daleko čuje - tako su ove nežne poklon gajbice postale pravi hit i omijeni poklon za mnoge mame u Čačku, ali i šire.

- Samim tim što nas ima tri sa osmoro dece, Bogu hvala, došla sam na ideju da svako naše dete ima svoju uspomenu kada se rodi, pa smo počele da pravimo i punimo gajbice najpotrebnijim stvarima za bebe u vidu poklona koji su zapravo najneophodniji za prve bebine dane života. Naravno, ovi pokloni su praktični i za žene koje prvi put postaju majke, jer u gajbicama mogu pronaći sve ono što je bebi potrebno. One su ujedno i lepa dekoracija za bebinu sobu. Nas tri sestre smo vaspitačice i ovo je prilika da izrazimo svoju kreativnost, jer smo jednostavno takve, pune ideja, rekla je za RINU Dragana Vesković.



Njena sestra Marijana Nikolić sa istim entuzijazmom učestvuje u ovom porodičnom stvaralaštvu, ističući koliko je važno uključiti i najmlađe u ovakve aktivnosti.

- Mi kroz ovaj posao uključujemo i decu, koja zaista mogu da pomognu, ali i da uživaju. Na taj način razvijaju motoriku i kreativnost na jedan lep i koristan način. Kao vaspitači, trudimo se da svoju kreativnost izrazimo na što više načina. Sve je počelo tako što smo jedna drugoj poklanjale ove korisne poklone, a onda su počele da ih traže i prijateljice, pa i drugi ljudi”, rekla je Marijana.

Dodaje da je u ovaj mali porodični poduhvat uključena cela porodica, njihov otac izrađuje drvene gajbice, dok one pažljivo biraju i uklapaju svaki detalj, stvarajući jedinstvene poklone.

- Rađajte decu, jer oni su najveće blago, ljubav i smisao života. Što ih je više, to je bolje za celu našu zemlju, zaključila je Marijana kroz osmeh.

U vremenu kada se sve češće biraju brza i gotova rešenja, ova priča vraća veru u ručni rad, porodicu i male znakove pažnje koji imaju veliku vrednost. Svaka ovakva gajbica puna poklona, zapravo, može biti I uspomena na prve dane jednog novog života.