Bez obzira da li vam gosti iznenada stižu ili su se najavili nedeljama pre, ovu su 6 stvari koje morate da očistite pre njihovog dolaska:
Ulaz
Iako je često zanemaren deo doma kada je u pitanju čišćenje, vaš ulaz je prva stvar koju gosti vide kada stignu. "Čist ulaz dobro predstavlja ostatak kuće - sve se vrti oko prvog utiska“, kaže Vera Peterson, predsednica Moli Mejd, kompanije.
Obavezno obratite pažnju da li prašina obrisana po plakarima i da li ima dovoljno prostora da gosti okače svoje jake.
Kupatilo
Kao često korišćeni deo doma, važno je osigurati da je vaše kupatilo spremno za goste. Da li imate dovoljno toalet papira na zalihama? Da li je tuš kabina čista za goste koji će prenoćiti? Imajte u vidu da će neko sigurno ući da opere ruke, ako ništa drugo.
Ovde čistite wc šolju i lavabo - obavezno, prebrišite pod, promenite peškire za ruke, operite deo gde stoji sapun, popunite ormarić rolnama toalet papira, izbacite smeće iz kante....
Soba za goste
Neka ova soba bude opremljena sa minum stvari kako biste mogli brzo i lako da je pripremite ako vam neko dolazi u goste.
Ova soba mora da se prebriše, presloži i provetri - ako se ne koristi. Gostima koji će da prenoće odmah namestite posteljinu kako bi mogli da se raskomote, ukoliko to žele.
Kuhinja
Kuhinja je srce vašeg doma - i mesto gde će se gosti okupljati da vide da li mogu da pruže pomoć, napune piće ili bace smeće, pa ćete želeti da je pripremite za veliki promet ljudi.
Suđe operite i sklonite, višak tegli i posudica uklonite, preprišite sve površine a smeće bacite...
