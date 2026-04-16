Ako dovoljno dugo baštujete, na kraju ćete iskusiti radost rata protiv biljke koju ste jednostavno morali da imate, samo da biste kasnije otkrili da je njen san potpuna svetska dominacija.
Verovatno ima vas koji i dan danas vodite tihi rat sa nekom od tih biljaka u svojoj bašti. U nastojanju da pomognemo drugima da izbegnu ovu sudbinu, sastavili smo listu biljaka koje ljudi jednostavno ne podnose u bašti. Zašto? Zato što se šire kao bolest i cilj im je da budu jedina biljka u vašoj bašti..
8 biljaka za koje sam se 1000 puta pokajala što sam je posadila u baštu
1. Nana
Ako niste do sada sadili nanu u bašti, verovatno mislite da preterejujemo. Ali oni koji su je sadili sada imaju grimasu bola na licu.
Nana je poznata po tome što se širi poput požara kada se jednom ukoreni. To je zato što se širi kroz rizome koji rastu ispod zemlje, kao i kroz izdanke koji se šire iznad zemlje. Ove izdanke poput užeta mogu biti teške za čupanje, a ako ih ne izvučete sve iz napaćene zemlje - nana će ponovo izrasti.
Mudri baštovani nanu sade u saksiju.
2. Jutarnja slava
Sa prelepim listovima u obliku srca i živopisnim cvetovima trube, teško je ne voleti jutarnju slavu. Šarmantne su i vesele. Naravno da biste želeli da ih posadite u svojoj bašti.
Međutim, kada to učinite, verovatno ćete se boriti sa masom gustog lišća koje će puzati i prekrivati sve što joj se nađe na putu. Jutarnja slava će se ukoreniti svuda gde postoji slobodno parče zemlje. Čak je u stanju da se penje oko paradajza, da davi vaše zasade paprika, da se isprepliće sa krastavcem... Iskorenjivanje jutarnje slava kada se jednom ukoreni zahteva značajnu energiju i vreme, ponekad traje godinama. Seme može mirovati u zemlji decenijama!
3. Sunčober ili jerusalimska artičoka
Sunčober ili jerusalimska artičoka je žilava biljka. Da, mogu se širiti i nekontrolisano rasti. U stvari, jedini razlog zašto se ne smatraju invazivnim je taj što su poreklom iz Severne Amerike.
Međutim, ova ukusna i hranljiva biljka zaslužuje mesto u vašoj bašti. Ako želite da ukrotite sunčobose, onda ih uzgajajte u njihovoj posebnoj podignutoj gredici i isecite cvetove pre nego što imaju priliku da seju.
4. Kineska glicinija
Izgleda da imamo sklonost da donosimo biljke iz Azije u Ameriku za naše bašte. Onda se iznenada iznenadimo kada otkrijemo da one preuzimaju primat zbog nedostatka prirodnih konkurenata kada pobegnu iz naših dvorišta.
Klasičan slučaj je prelepa kineska glicinija, sa svojim dugim grozdovima cvetova nalik grožđu. Ova biljka se sada smatra invazivnom vrstom u 19 država. Ovo je jedna biljka koju čvrsto „ne treba“ da sadimo jer nema načina da se ona ukroti.
Ako želite lepotu pergole prekrivene glicinijom, umesto toga se odlučite za domaću Wisteria frutescens.
5. Orlovi nokti
Obično možete odmah prepoznati da li biljka ima tendenciju da preuzme primat po nekim od svojih uobičajenijih nadimaka. Na primer, trubna loza (Campsis radicans) je poznata i kao Paklena loza, kao i Đavolja peta ili orlovi nokti. (Ime joj sve kaže). Ovo je još jedna loza koja se lako širi i iznad zemlje kroz seme i ispod zemlje kroz rizomatske izdanke. Iako je lepa, teško ju je obuzdati. Ako odlučite da je posadite, budite spremni da svake godine provedete neko vreme održavajući njene granice. Osim toga, mravi je obožavaju pa će se u velikom broju skupljati oko nje i u njenim cvetovima.
6. Ljiljan
Liljani su prelepe višegodišnje biljke koje dodaju dašak boje i lišće nalik vodopadu vašem pejzažu. Ako volite da jedete divlje biljke, ljiljani su odličan dodatak vašoj bašti, jer su svi delovi biljke jestivi (i prilično ukusni).
Međutim, narandžasta sorta, poznata kao ljiljani, je invazivna. Neka područja zabranjuju njihovu sadnju.
Najbolje ih je ostaviti nesađene jer se brzo šire, potiskujući domaće biljke.
7. Engleski bršljan
Engleski bršljan je prelep, sa svojim duboko zelenim sjajnim listovima i srebrnim linijama koje prate žile. Međutim, takođe je neverovatno agresivan, lako i brzo raste van mesta gde želite i pokriva sve na svom putu.
Ako želite da uživate u ovoj zaista prelepoj biljci, najbolje je da je uzgajate u saksiji kao sobnu biljku.
8. Bambus
Ako ne volite svog komšiju i želite da mu zagorčate život, posadite bambus u svom dvorištu. Šalimo se, molim vas - nemojte .
Samo nemojte uopšte saditi bambus. Verujte nam.
Bambus je alelopatska biljka. Proizvodi sopstvene prirodne herbicide koji uništavaju druge biljke oko sebe, dajući mu prednost da preuzme kontrolu.
