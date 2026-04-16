Sve pripovetke Zija Dizdarević mogle bi stati u jedan tom — obimom nevelik, ali po lepoti pripovedanja izuzetno širok i dubok. U opusu pisca koji je živeo svega 26 godina, najčitanija je priča „Majka“. Osim Ivan Cankar, u južnoslovenskim književnostima retko je ko pre Zije dao tako sugestivan portret sopstvene majke. Ako izuzmemo Ivo Andrić, gotovo niko nije tako ubedljivo dočarao vlastiti doživljaj bosanske kasabe — njenu učmalost, spor ritam i osećaj života koji kao da stoji na slepom koloseku.

Njegov bol zbog tadašnje, međuratne Bosne možda je najtačnije sažet u jednoj rečenici:

„Bole me ograde, i zastori, i zidovi…“

Rečenica koja zvuči kao vapaj vremena, ali i kao univerzalna misao koja bi mogla biti izgovorena i danas.

San o drugačijoj Bosni

Zija je sanjao bolji, složniji i normalniji suživot u Bosni — zemlji koja je i tada bila opterećena podelama i neslogom. Takva stvarnost dala je Drugom svetskom ratu na ovim prostorima i karakter građanskog i bratoubilačkog sukoba, što će se, tragično, ponoviti početkom devedesetih.

Rođen je 1916. u Vitini kod Ljubuškog, a detinjstvo je proveo u Fojnica. Nakon osnovne škole upisao je Nižu šerijatsku školu u Sarajevo, gde je završio i učiteljsku školu. Ipak, po sticanju diplome 1936. godine, za mladog učitelja nije bilo posla — zbog buntovnog karaktera i učešća u đačkim protestima bio je označen kao politički nepodoban.