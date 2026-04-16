Recept za sočnu i osvežavajuću salatu, idealnu za ovo vreme!

Sastojci

  • 10 suvih crvenih paprika (ne ljute)
  • 10 suvih ljutih paprika
  • 3 srednjih praziluka
  • 3 kašike ulja
  • 3 kašike sirćeta
  • so

Priprema

Paprike skuvati da omekšaju, i sitno iseckati na trakice. Praziluk, takođe, iseckati na trakice. Zatim, sjediniti papriku i praziluk, dodati ulje i sirće i posoliti po ukusu. Sve to zajedno promešati i kašikom dobro izgnječiti. Može se služiti kao salata ili kao prilog uz pečenje.