Recept za sočnu i osvežavajuću salatu, idealnu za ovo vreme!
Sastojci
- 10 suvih crvenih paprika (ne ljute)
- 10 suvih ljutih paprika
- 3 srednjih praziluka
- 3 kašike ulja
- 3 kašike sirćeta
- so
Priprema
Paprike skuvati da omekšaju, i sitno iseckati na trakice. Praziluk, takođe, iseckati na trakice. Zatim, sjediniti papriku i praziluk, dodati ulje i sirće i posoliti po ukusu. Sve to zajedno promešati i kašikom dobro izgnječiti. Može se služiti kao salata ili kao prilog uz pečenje.
