Recept za sočnu i osvežavajuću salatu, idealnu za ovo vreme!

Sastojci

10 suvih crvenih paprika (ne ljute)

10 suvih ljutih paprika

3 srednjih praziluka

3 kašike ulja

3 kašike sirćeta

so

Priprema

Paprike skuvati da omekšaju, i sitno iseckati na trakice. Praziluk, takođe, iseckati na trakice. Zatim, sjediniti papriku i praziluk, dodati ulje i sirće i posoliti po ukusu. Sve to zajedno promešati i kašikom dobro izgnječiti. Može se služiti kao salata ili kao prilog uz pečenje.