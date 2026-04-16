Za najlepše selo u Srbiji proglašeno je 2005. godine, a u mnogim naučnim štivima ime Sopotnice upisano je kao jedno od retkih nalazišta bigra koji se nalazi ugrađen u zidovima manastira Mileševa i okolnih kuća. Tokom korona virusa ovo mesto obogaćeno veličanstvenim vodopadima doživelo je pravu ekspanziju, a posetilo ga je na hiljade turista.
- Nikad toliko ljudi nije ovde bilo kao prethodnih godina, samo dolaze sa rančevima na leđima i pitaju gde su vodopadi. Ovde preko leta možete čuti sve svetske jezike. Kako je selo živnulo, tako su i mladi počeli da se vraćaju, bavljenje turizmom ovde baš ima veliki potencijal, rekao je za RINU meštanin Vujo Vulović.
Ipak, ono što će biti prava prekretnica za razvoj turizma u Sopotnici jeste rekonstrukcija starog, dotrajalog puta, jer do sada čak ni mini busevi nisu mogli da prođu, samo putnička vozila i to jedva. Novi put biće širok četiri metra stoga se očekuje da broj posetilaca od naredne godine bude višestruko veći.
- Deonica je duga 14 kilometara, sada s eradi prvih sedam, koji su zapravo i najzahtevniji deo puta. Očekujem da će to biti završeno do kraja ove godine, a zatim na proleće se nastavljaju radovi i za preostalih sedam kilometara kako bi ova ne tako duga, ali veoma važna deonica bila završena. Sa asfaltom će u Sopotnicu doći još veći broj turista, ali nadamo se da će on zadržati omladinu na dedovini, rekao je predsednik opštine Prijepolje Drago Popadić.
Država će i sa 1,8 miliona dinara finansirati, preko Ministasrtva zaštite životne sredine, uređenje postojeće pešačke staze u zaštićenom području Sopotnica. Predsednik opštine i resorna ministarka Irena Vujović, potpisali su uugovor o dodeli podsticajnih sredstava iz fonda za očuvanje i zaštitu biološke, predeone i i geološke raznovrsnosti u 2023. godini.
Slapovi Sopotnice 2000. godine proglašeni su za zaštićeno prirodno dobro i spomenik prirode. Na tom području utvrđen je režim zaštite II stepena, pa svi posetioci moraju da se ponašaju u skladu sa tim kako se ne bi narušilo ovo jedinstveno bogatstvo u okolini Prijepolja.
