Za najlepše selo u Srbiji proglašeno je 2005. godine, a u mnogim naučnim štivima ime Sopotnice upisano je kao jedno od retkih nalazišta bigra koji se nalazi ugrađen u zidovima manastira Mileševa i okolnih kuća. Tokom korona virusa ovo mesto obogaćeno veličanstvenim vodopadima doživelo je pravu ekspanziju, a posetilo ga je na hiljade turista.

- Nikad toliko ljudi nije ovde bilo kao prethodnih godina, samo dolaze sa rančevima na leđima i pitaju gde su vodopadi. Ovde preko leta možete čuti sve svetske jezike. Kako je selo živnulo, tako su i mladi počeli da se vraćaju, bavljenje turizmom ovde baš ima veliki potencijal, rekao je za RINU meštanin Vujo Vulović.

Ipak, ono što će biti prava prekretnica za razvoj turizma u Sopotnici jeste rekonstrukcija starog, dotrajalog puta, jer do sada čak ni mini busevi nisu mogli da prođu, samo putnička vozila i to jedva. Novi put biće širok četiri metra stoga se očekuje da broj posetilaca od naredne godine bude višestruko veći.