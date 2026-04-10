Svi smo svesni da su "čudni putevi Gospodnji", a priča arhitekte Slobodana Dragovića uveriće vas još jednom u tu tvrdnju. Kako je moguće da poznati beogradski arhitekta odluči da se zamonaši i to samo par dana pre nego što je isto uradila i njegova supruga?!

Emisija "Dok anđeli spavaju " dala nam je mogućnost da saznamo nešto više o neverovatnom životu nekadašnjeg arhitekteSlobodana Dragovića, a danas monaha Simeona u manastiru Stanjevići u Crnoj Gori.

Autorka emisije Marina Rajević Savić 2024. godine razgovarala je sa ocem Simeonom skoro dva sata, gde je on pričao o svom teškom detinjstvu, želji za krvnom osvetom, kao i odluci da se u 85. godin zamonaši. Njegova supruga je danas mati Irina i zamonašila se nešto manje od godinu dana posle njega.

Slobodan je dugo verovao da je kriv za smrt svoje majke

Slobodan je rođen 24. marta 1936. godine u Prokuplju, od oca Cvetka, profesora književnosti poreklom iz Zagarača i majke Ljubice, domaćice. Zbog prirode očevog posla, troje malih Dragovića rodili su se u tri različita grada. Starija sestra Ljiljana (Lila, kostimograf) rođena je 1933. godine u Skoplju, a mlađa Biljana 1940. godine u Peći.

Rano su ostali bez roditelja jer se majka upokojila 1940. godine, kada je Biljana imala samo 4 meseca, Slobodan 4 godine, a Ljiljana 7. Tri godine kasnije ostaju i bez oca i bez strica koji su streljani 1943. godine.

Brigu o deci preuzimaju tetke. Ljiljana i Biljana su završile kostimografiju i postale izuzetno uspešne, dok je Slobodan postao arhitekta koji je više puta nagrađivan za svoja velika dela.

"Ja sam dugo mislio da sam ja izazvao smrt moje majke. Imao sam tri godine kada sam se igrao u pesku. Naišao je moj otac i pitao šta radiš, ja kažem "Kopam grob svoje majke". Moja majka se pola godine iza toga ubila. Ona je posle porođaja imala postporođajnu depresiju, a možda se tu desilo još nekoliko dešavanja, zbog kojih je uzela pištoj i pucala sebi u glavu. Ali ona od toga nije umrla, jer metak nije nijednu vitalnu funkciju poremetio, ali ona umire u Beogradu posle četiri meseca od zapaljenja pluća.