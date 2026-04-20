Jelovarnik

Na Kopaoniku u oblasti Jelovarnik, na nadmorskoj visini od oko 1.116 metara nalazi se istoimeni vodopad visine 71 metar.

Smešten je u gustoj šumi bukve, smrče i planinskog javora, geolozi su ga otkrili tek 1998. godine, premda je lokalno stanovništvo za njega znalo i mnogo ranije.

Proglašen je za prirodni rezervat, zajedno sa okolnom florom i faunom.

Mokranjske stene

Desetak kilometara južno od Negotina, na stenovitom uzvišenju Sikolska reka stvorila je vodopad i ispod njega jezero.

Gostilje

U neposrednoj blizini Zlatibora, opkoljen bogatom bukovom i borovom šumom, nalazi se Gostiljski vodopad.

Na gostiljskoj reci ispred ušća u reku Katušnicu voda se obrušava sa 20 metara visoke krečnjačke litice.

Lisine

Zbog izuzetne lepote vodopad Lisine proglašen je rezervatom prirode od izuzetnog značaja i stavljen je pod zaštitu države.

Nalazi se u blizini Resavske pećine i Despotovca, a za razliku od većine, dosta je pristupačan, pa je iz godine u godinu sve popularniji među turistima.