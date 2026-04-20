Direktor deponije Nenad Šaponjić istakao je da je fokus bio na dosadašnjoj realizaciji projekta i prevazilaženju problema koji su se pojavili tokom njegove implementacije.

- Tema sastanka bila je dosadašnja realizacija projekta izgradnje regionalne sanitarne deponije ‘Banjica’, kao i problemi koji su se javljali tokom tog procesa. Naredni korak je njihovo rešavanje, a dobili smo i konkretne smernice kako da to uradimo, rekao je Šaponjić za RINU.

On je dodao da je u toku izrada regionalnog plana upravljanja otpadom, kao jednog od ključnih dokumenata za dalji razvoj sistema.

- Formirana je međuinstitucionalna radna grupa koja će raditi na izradi tog plana, što predstavlja važan korak ka unapređenju upravljanja otpadom na ovom području“, naglasio je Šaponjić.

Predsednik opštine Prijepolje Drago Popadić poručio je da je cilj lokalnih samouprava da se što pre pronađe održivo rešenje i da se projekat stavi u funkciju.

- Danas smo imali sastanak sa konsultantima koji će nam u narednom periodu pomagati kada je reč o regionalnoj deponiji ‘Banjica’. Želimo da sagledamo trenutno stanje i definišemo prioritete za naredni period. Moramo dati pun doprinos kako bi se deponija što pre aktivirala, kako ne bismo ušli u ozbiljnije probleme, istakao je Popadić.

On je upozorio da bi eventualno odlaganje otpada na udaljenim lokacijama značajno povećalo troškove za građane.

- Najvažnije je da ne dođemo u situaciju kao pojedine opštine u Zlatiborskom okrugu, koje su prinuđene da otpad odvoze na velike udaljenosti, što direktno utiče na cenu usluge. Prijepolje već sada ima među najnižim cenama odnošenja smeća u Srbiji i svako povećanje bi predstavljalo opterećenje za građane“, rekao je Popadić.

Učesnici sastanka saglasni su da je neophodna koordinacija svih uključenih strana kako bi se u što kraćem roku pronašao optimalan model za funkcionisanje regionalnog sistema upravljanja otpadom.