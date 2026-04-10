Legenda kaže da domaćini nigde nisu toliko ljubazni i gostoljubivi, odakle i potiče ime mesta čiji vodopad zadivljujuće lepote decenijama privlači pažnju zaljubljenika u prirodu, ali i umetnika koji u lepotama Gostilja traže inspiraciju za svoja dela. Na svakom koraku vidljivi su napori da se ovo prirodno bogatstvo sačuva i uredi za posetioce.

Majka priroda je zaista napravila remek delo oslikavši i urezavši veliki broj manjih vodopada, brzaka i slapova sve do ušća u reku Katušnicu. Sakriven u predivnom zelenom okruženju, ovaj dragulj su prema predanju nekada posećivale vile, ne bi li se tu okupale, a danas je teško reći da li je lepši kada ga pogledate prilazeći mu s gornje strane dok njegovu punu lepotu još skriva zelenilo kojim je okružen ili kada se niz stepenice spustite u njegovo podnožje, gde vas dočekuju slapovi imresivnog izgleda.

Veliki parking nalazi se ispred samog ulaza. Do samog vodopada ne treba više od nekoliko minuta lagane šetnje uz par zaustavljanja zbog fotografisanja, štandova sa standardnom turističkom ponudom, malo domaćih rukotvorina, meda, rakije, slatkog, kajmaka i nezaobilazne zlatiborske pršute. A onda samo koji minut kasnije začućete strašan huk vode koji počinje da se meša sa neskrivenim zvucima oduševljenja turista i pratećim komentarima.

Ova oaza netaknute prirode u srcu Zlatibora smeštena na nadmorskoj visini od 1.000 metara obiluje prirodnim lepotama i zelenim pašnjacima sa ušuškanim malim karakterističnim seoskim kućama. Rakovička pećina, vodopad, rodna kuća Dimitrija Tucovića samo su neke od znamenitosti sela. Posetiocima pruža nesvakidašnji doživljaj prepun najlepših kontrasta prirode i jedinstvenih planinskih prizora kojima se uvek rado vraćaju. U letnjem periodu gostima su na raspolaganju sportski tereni, dečje igralište i bazen.