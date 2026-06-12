Svetitelj Isakije Dalmatski bio je osnivač Dalmatskog manastira u Carigradu. Kako je on osnovao svoju manastirsku obitelj, tako u srpskom narodu postoji verovanje da on čuva svaku pravoslavnu porodicu i da bi na njegov dan trebalo sprovesti jedan važan običaj. Na dan Svetog Isakije Dalmatskog za mir i slogu u porodici tokom cele godine trebalo bi otići u crkvu, upaliti sveće za upokojene pretke i pomoliti se ovom svetitelju da vašu porodicu drži na okupu.

Ko je bio Sveti Isakije Dalmatski?

Za vreme vladavine cara Valensa bilo je veliko gonjenje pravoslavaca od strane arijevaca, koje je i sam car pomagao. Kada je čuo za ovo gonjenje, Isakije, pustinjak sa Istoka, ostavio je pustinju i došao u Carigrad da hrabri pravoslavce i da izobličava jeretike. Zbog toga je i danas veoma poštovan među pravoslavcima.

U to vreme pošao je car Valens sa vojskom na sever protiv Gota, koji su se od Dunava spuštali ka Trakiji. Isakije je izašao pred cara i rekao mu: „Care, otvori crkve pravovernim, i Bog će blagosloviti put tvoj!“.

Sutradan je opet istrčao Isakije pred cara i opet mu ponovio opomenu. Treći dan istrčao je Isakije pred cara, uhvatio carevog konja za uzdu i molio cara, da da slobodu crkvi, i pretio je caru kaznom Božjom, ako se usprotivi molbi njegovoj. Razjaren car naredio je da starca bace u neku jamu. Hrišćani veruju da su starca iz jame izvadila tri anđela.

Četvrti dan izašao je Isakije pred cara i prorekao mu groznu smrt, ako ne da slobodu pravoslavnim: „Govorim ti, care, odvešćeš vojsku na varvare, no nećeš odoleti varvarima, pobeći ćeš ispred njih, ali ćeš biti uhvaćen i živ sažežen“. I zaista su Varvari pobedili grčku vojsku, a car je pobegao sa svojim savetnikom, arijancem, i sakrio se u jednu košaru. Varvari su saznavši gde je car, opkolili košaru, i zapalili je. Tako je izgoreo car Valens sa svojim savetnikom. Potom se zacario car Teodosije Veliki, koji je čuo za Isakiju. Prizvao ga je car sebi i poklonio mu se.

Pošto je mir zavladao u Crkvi, i pošto su arijanci bili prognani, Isakije se hteo vratiti u svoju pustinju, ali je umoljen da ostane u Carigradu.

Pred smrt Isakije je odredio za igumana manastira Dalmata, svog učenika, po kome se ta porodica kasnije i nazvala Dalmatska. Isakije je preminuo oko 383. godine.

Običaji za Svetog Isakija Dalmatskog

Pored odlaska u crkvu, paljenja sveće za pretke i upućivanje molitve Svetom Isakiju Dalmatskom za mir i slogu u porodici, šravoslavni vernici na današnji dan obavezno bi trebalo da čitaju "Bibliju".

Na današnji dan rasuđivanje kaže: "Reč Božja je hrana za dušu. Ko čita reč Božju, taj daje duši svojoj hranu, silu i svetlost. Ko god može, taj treba da čita reč Božju u Svetom pismu, a ko to ne može, taj treba da sluša onoga što čita.

Vrlo je korisno čitati slovo Božje u samoći, i pročitati svu Bibliju s razumevanjem.

Za jedno takvo upražnjenje, izvan drugih dobrih dela, Gospod daje čoveku milost svoju i ispunjava ga darom razumevanja. Kada čovek snabde dušu svojim slovom Božjim, tada se ispunjava razumevanjem šta je dobro a šta zlo.