Ako želite da zaštitite paradajz od plamenjače i sive truleži na prirodan način, važno je znati da nijedna domaća smesa ne može potpuno izlečiti biljku kada se bolest već razvije, ali može pomoći u prevenciji i usporavanju širenja.

Prirodna smesa od sode bikarbone

Ova mešavina se često koristi kao preventivno sredstvo protiv gljivičnih oboljenja:

Sastojci:

  • 1 litar vode
  • 1 kašičica sode bikarbone
  • 1 kašičica blagog tečnog sapuna (ili nekoliko kapi ekološkog deterdženta)
  • 1 kašika biljnog ulja (po želji)

Priprema i primena:
Sve sastojke dobro promešajte i sipajte u prskalicu. Prskajte listove paradajza jednom nedeljno, po mogućstvu rano ujutru ili predveče. Nakon obilnih kiša tretman ponovite.

Čaj od preslice

Preslica je bogata silicijumom i jača otpornost biljaka.

Priprema:

  • 100 g sveže ili 15–20 g suve preslice
  • 1 litar vode

Kuvajte 20–30 minuta, ostavite da se ohladi, procedite i razblažite u odnosu 1:5 sa vodom. Prskajte biljke svakih 7 do 10 dana.

Rastvor od mleka

Mnogi baštovani koriste i mleko kao prirodnu zaštitu.

Sastojci:

  • 1 deo mleka
  • 9 delova vode

Prskajte listove jednom nedeljno. Smatra se da mlečne bakterije otežavaju razvoj pojedinih gljivica.

Važne preventivne mere

Bez obzira na preparat, zaštita će biti mnogo uspešnija ako:

  • uklanjate donje listove koji dodiruju zemlju,
  • redovno zakidate zaperke kako bi biljka bila prozračnija,
  • zalivate isključivo pri korenu, a ne preko listova,
  • ne sadite biljke pregusto,
  • odmah uklonite zaražene listove i plodove.

Kod plamenjače je posebno važno reagovati preventivno, jer se bolest veoma brzo širi tokom toplog i vlažnog vremena. Prirodne smese najbolje rezultate daju kada se koriste redovno, pre nego što se pojave prvi simptomi.