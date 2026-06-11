Ako želite da zaštitite paradajz od plamenjače i sive truleži na prirodan način, važno je znati da nijedna domaća smesa ne može potpuno izlečiti biljku kada se bolest već razvije, ali može pomoći u prevenciji i usporavanju širenja.
Prirodna smesa od sode bikarbone
Ova mešavina se često koristi kao preventivno sredstvo protiv gljivičnih oboljenja:
Sastojci:
- 1 litar vode
- 1 kašičica sode bikarbone
- 1 kašičica blagog tečnog sapuna (ili nekoliko kapi ekološkog deterdženta)
- 1 kašika biljnog ulja (po želji)
Priprema i primena:
Sve sastojke dobro promešajte i sipajte u prskalicu. Prskajte listove paradajza jednom nedeljno, po mogućstvu rano ujutru ili predveče. Nakon obilnih kiša tretman ponovite.
Čaj od preslice
Preslica je bogata silicijumom i jača otpornost biljaka.
Priprema:
- 100 g sveže ili 15–20 g suve preslice
- 1 litar vode
Kuvajte 20–30 minuta, ostavite da se ohladi, procedite i razblažite u odnosu 1:5 sa vodom. Prskajte biljke svakih 7 do 10 dana.
Rastvor od mleka
Mnogi baštovani koriste i mleko kao prirodnu zaštitu.
Sastojci:
- 1 deo mleka
- 9 delova vode
Prskajte listove jednom nedeljno. Smatra se da mlečne bakterije otežavaju razvoj pojedinih gljivica.
Važne preventivne mere
Bez obzira na preparat, zaštita će biti mnogo uspešnija ako:
- uklanjate donje listove koji dodiruju zemlju,
- redovno zakidate zaperke kako bi biljka bila prozračnija,
- zalivate isključivo pri korenu, a ne preko listova,
- ne sadite biljke pregusto,
- odmah uklonite zaražene listove i plodove.
Kod plamenjače je posebno važno reagovati preventivno, jer se bolest veoma brzo širi tokom toplog i vlažnog vremena. Prirodne smese najbolje rezultate daju kada se koriste redovno, pre nego što se pojave prvi simptomi.
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