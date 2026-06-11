Najbolji način da uživate u ovom vremenu jeste odlazak u prirodu. A ako vam kažemo, da ćete doživeti nezaboravnu vožnju kajakom, na manje od sat vremena vožnje od Beograda – vreme je da se upustite u avanturu.

Samo dvadesetak kilometara od Novog Sada i sat vremena od Beograda, ovo zaštićeno područje predstavlja jedno od poslednjih očuvanih močvarnih staništa u Srbiji, a iz ptičje perspektive deluje poput slikarske palete – prošarano vodenim ogledalima, trskom i zelenilom.

Vožnja kajakom kroz mrežu vodenih kanala je idealan način da se rit doživi izbliza i u punoj tišini. Bez buke motora, vi ste samo posmatrač u prirodnoj predstavi koju režiraju čaplje, rode, divlje patke i povremeno – srna koja se oklizne do vode.

Ovaj vid ekoturizma sve je popularniji među ljubiteljima sporog putovanja, koji žele da osete ritam prirode, a ne da ga nadglasaju.

Ture obično traju sat i po, do dva, a organizuju ih lokalni vodiči koji savršeno poznaju skrivene rukavce i sigurnosne protokole. Nije vam potrebna prethodna kondicija ni iskustvo – dovoljno je da volite vodu i prirodu. Uz prsluk, veslo i dobru volju, brzo ćete se uklopiti u ovaj vodeni svet.

Koviljski rit je deo Specijalnog rezervata prirode “Koviljsko-petrovaradinski rit” i dom je više od 200 vrsta ptica, ali i retkih biljnih vrsta koje uspevaju samo na močvarnim terenima. Tokom vožnje moguće je uočiti i tragove starih salaša, koji svedoče o životu u skladu sa prirodom.

Posle veslanja, možete uživati u lokalnim specijalitetima – riblja čorba, šaran na rašljama ili samo domaći hleb sa mašću i paprikom – sve ima drugačiji ukus kad ste ceo dan proveli na vodi.

Ova mikroavantura nudi ono što sve ređe nalazimo: tišinu, usporavanje i kontakt sa svetom koji postoji bez potrebe za ekranima i signalom.

Ako vas put nanese ka Vojvodini ovog proleća ili leta – spustite vesla u vodu Koviljskog rita. Možda nećete pronaći odgovor na sva pitanja, ali ćete sigurno pronaći mir.