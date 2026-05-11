"Prolazeći carskim drumom despot Stefan Lazarević krenuo je u Nikopoljski rat upravo na ovom mestu gde se hram nalazi, odslužena je sveta liturgija gde je vojska pričešćena. Tada se zarekao da ako se vrati živ iz bitke, da će srpsku svetinju obnoviti i urediti, i po predanjima naroda to je i učinio. Ono što je jako karakterstično na ulaznim vratima vidimo urezanog vojnika sa perčinom i kuburom u ruci u jurišnom položaju koja oslikava tadašnje teško vreme i težnje srpskog naroda za slobodu od tadašnje turske vojske", kazao je za RINU, stavrofor Đorđe Radišić.

Mnoge trenutke srpske istorije čuva hram kod Goroviča, po pričama Karađorđevih savremenika vožd je Jelenu upoznao u obližnjem selu i venčao se upravo u ovoj crkvi, i tako je započeto stvaranje jedne od dve najveće dinastije u Srbiji.

"Kada je ukrao tada devojku Jelenu u selu Masloševo kod Topole, venčao se u crkvi 1786. godine, i to nije jedini put kada je Crni Đorđe prošao ovim putem. Idući u rat na Osmansko cartvo sa svom vojskom i dobošarima došao je u ovaj monumentalni hram gde se srpska vojska pričestila", rekao je Radišić

Hram Svetog Preobražnja Hristovog u više navrata spaljivan, ali i obnavljan. Ulazni deo nekadašnje bogomolje ozidao je ugledni meštanin Milisav Stanković iz sela Gorovič sa trgovcima ovog kraja.

"Nekoliko vekova kasnije na icijativu predsednika opštine Topola Ilije Markovića kreće ponovna obnova hrama gde se ojačavaju zidovi crkve. Prilikom posete arheologa iz Subotice i Kragujevca, tokom radova kopajući metar u dubinu naišli su na troslojne temelje, što potkrepljuje priču da je ovde postojala svetinja i pre Nemanjića, bazilika iz 5-6 veka“, rekao je stavrofor Đorđe.

Danas ovaj hram nije odoleo zubu vremena, potpuno je pred propadnjem i samo je pitanje dana kad će se urušti.

„Velika je šteta da jedna ovakava svetinja propada, duhovna obaveza svih meštana i srpskog naroda da se pokrenemo i ne dozvolimo da se uruši. To bi bio poraz za sve pravoslavce“, poručio je Radišić.