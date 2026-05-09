- Projekat je nastao iz potrebe da se školski prostor dodatno osnaži kao mesto u kom se deca osećaju viđeno, prihvaćeno i podstaknuto da prepoznaju dobro jedni kod drugih. Poseban akcenat stavljen je na razvijanje empatije, tolerancije, saradnje i odgovornosti u vršnjačkim odnosima, kažu u OŠ Preljina.

Kroz radionice, učenici su imali priliku da na jednostavan i njima blizak način prepoznaju šta znači biti dobar drug, nakon čega je svako odeljenje formiralo svoje simbolično “Drvo prijateljstva“ u učionici. Ono je postalo zajednički prostor u kom se vidljivo beleže pozitivni postupci i vrednosti koje se neguju u grupi.

U okviru projekta uveden je i “Tajni znak prijateljstva“ – svakodnevni način da učenici uoče i potvrde lepa i podržavajuća ponašanja svojih vršnjaka. Na kraju svakog dana, u saradnji sa učiteljem, drvo u učionici se dopunjuje novim listom ili plodom, čime se dobra dela prepoznaju, osnažuju i čine vidljivim.

- Tako “Drvo prijateljstva“ raste na dva nivoa u učionici kroz svakodnevne odnose, i u školskom dvorištu kroz živu prirodu, kao simbol da se zajedništvo gradi strpljivo, kroz male i dosledne korake, ističu u OŠ “Preljina“.

Kako ističu, kao nastavak ove ideje, planirana je i sadnja drvoreda jorgovana u školskom dvorištu, čime projekat dobija svoju živu, prostornu dimenziju. Iako je prvobitno planirana sadnja voćaka, ona je odložena za jesenji period zbog vegetacionih uslova. Učenici će aktivno učestvovati u sadnji i negovanju stabala, čime se dodatno razvija osećaj odgovornosti i brige o zajedničkom prostoru.