Sezona venčanja je pred nama i ako ste u potrazi za haljinom, postarajte se da ne bude crvene boje! Žao nam je ako ste baš tako zamišljali da izgledate, ali to govorimo zbog vašeg dobra. Mnogi ljudi veruju da ova boja krije poruku i to da ste imali intiman kontakt sa mladoženjom.

Iako nošenje crvene boje na indijskom, kineskom ili južnoazijskom muslimanskom venčanju može biti znak sreće za srećan par, u zapadnim kulturama ima potpuno drugačije značenje, a tako je i kod nas došlo i zadržalo se ovo čudno verovanje.

Kada biraju šta će obući za svadbu, većina gostiju zna da treba izbegavati bele haljine kako ne bi konkurisali mladencu na njen poseban dan. Ali, ispostavilo se da ovo nije jedina boja koju gosti treba da izbegnu - jer je i crvena tabu.

Odakle je stiglo ovo nakaradno verovanje

Nošenje crvene boje na venčanju može da implicira romantično interesovanje za mladoženju. Zagovornici teorije veruju da to znači da ste spavali sa mladoženjom. Babska priča, ali da. Problem je što se crvena može posmatrati kao, recimo, prilično seksi i vatreno, a ako niste deo porodice nema razloga da dolazite sa takvom energijom.

Sem toga, dosta ljudi deli mišljenje da crna boja nije prikladna za svadbu, a naročito ako ste kuma.