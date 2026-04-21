Sezona venčanja je pred nama i ako ste u potrazi za haljinom, postarajte se da ne bude crvene boje! Žao nam je ako ste baš tako zamišljali da izgledate, ali to govorimo zbog vašeg dobra. Mnogi ljudi veruju da ova boja krije poruku i to da ste imali intiman kontakt sa mladoženjom.
Iako nošenje crvene boje na indijskom, kineskom ili južnoazijskom muslimanskom venčanju može biti znak sreće za srećan par, u zapadnim kulturama ima potpuno drugačije značenje, a tako je i kod nas došlo i zadržalo se ovo čudno verovanje.
Kada biraju šta će obući za svadbu, većina gostiju zna da treba izbegavati bele haljine kako ne bi konkurisali mladencu na njen poseban dan. Ali, ispostavilo se da ovo nije jedina boja koju gosti treba da izbegnu - jer je i crvena tabu.
Odakle je stiglo ovo nakaradno verovanje
Nošenje crvene boje na venčanju može da implicira romantično interesovanje za mladoženju. Zagovornici teorije veruju da to znači da ste spavali sa mladoženjom. Babska priča, ali da. Problem je što se crvena može posmatrati kao, recimo, prilično seksi i vatreno, a ako niste deo porodice nema razloga da dolazite sa takvom energijom.
Sem toga, dosta ljudi deli mišljenje da crna boja nije prikladna za svadbu, a naročito ako ste kuma.
Polemika na ovu temu se povela preko interneta, a jedan korisnik društvenih mreža je rekao: "Oduvek sam mislio da ne treba nositi crveno, jer je tako nametljiva boja.“
Drugi je dodao: "Da li to znači da je i loša sreća ako se deveruše obuku u crveno?" Zatim je neko izjavio "Da, konačno! Još neko ko zna za ovu babsku priču. Ali takođe, slažem se da ne biste trebalo da nosite crveno, jer je crvena jedina boja koja se više ističe od bele."
Još jedan korisnik je dodao: "Definitivno ću nositi crvenu venčanicu na svom venčanju." Međutim, opet da napomenemo, da u određenim kulturama, kao što su južnoazijske i istočnoazijske kulture, crvena se smatra srećnom – i tradicionalno se uključuje u dan venčanja na isti način na koji bela dominira venčanicama u zapadnim kulturama.
